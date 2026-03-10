Παρά το γεγονός ότι απορρίφθηκε από 15 πανεπιστήμια, ο 19χρονος επιχειρηματίας Zach Yadegari κατάφερε να πετύχει κάτι που πολλοί επιδιώκουν για χρόνια.

Η πιο πρόσφατη αφορά την εφαρμογή καταμέτρησης θερμίδων Cal AI, η οποία εξαγοράστηκε από την εταιρεία πίσω από το δημοφιλές fitness app MyFitnessPal.

Το ποσό της συμφωνίας δεν έχει αποκαλυφθεί, ωστόσο ειδικοί της αγοράς εκτιμούν ότι η εξαγορά έφτασε σε εννιαψήφιο νούμερο.

Η εφαρμογή που μετρά θερμίδες… με μια φωτογραφία

Η ιδέα πίσω από το Cal AI είναι απλή αλλά ιδιαίτερα πρακτική: ο χρήστης τραβά μια φωτογραφία του φαγητού του και η εφαρμογή υπολογίζει αυτόματα τις θερμίδες.

Το εντυπωσιακό είναι ότι ο Yadegari ανέπτυξε την εφαρμογή στον ελεύθερο χρόνο του, ενώ ακόμη ήταν μαθητής λυκείου. Για να την προωθήσει, η startup συνεργάστηκε με influencers στον χώρο της διατροφής και του fitness, ενώ επένδυσε σημαντικά σε διαφημίσεις απόδοσης σε πλατφόρμες όπως Facebook, TikTok, Instagram.

Σε συνέντευξή του στο επιχειρηματικό μέσο Inc., ο 19χρονος αποκάλυψε ότι η startup κατέγραψε έσοδα 40 εκατ. δολαρίων τον τελευταίο χρόνο, ενώ ο στόχος είναι να φτάσει τα 50 εκατ. δολάρια μέσα στο 2026.

Απορρίφθηκε από 15 πανεπιστήμια

Ο Yadegari έγινε viral το 2025, όταν αποκάλυψε ότι απορρίφθηκε από 15 κορυφαία πανεπιστήμια των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων το Harvard, το Columbia και το Princeton. Κι όμως, ήδη από τα 16 του, είχε ιδρύσει τη startup Totally Science, μια πλατφόρμα που επιτρέπει σε μαθητές να παίζουν online παιχνίδια στο σχολείο, εταιρεία που τελικά πούλησε.

Όταν η ανάρτησή του στην πλατφόρμα X έγινε viral, πολλοί σχολίασαν ότι ίσως τα πανεπιστήμια θεώρησαν πως δεν θα ολοκλήρωνε ποτέ τις σπουδές του.

Just a year ago I was rejected from every single Ivy League school.



Now, I’ve sold my $50M ARR company.



The admissions officers are fuming 😂 https://t.co/hrFvuRpbds — Zach Yadegari (@zach_yadegari) March 3, 2026

«Θέλω να χτίσω μια εταιρεία δισεκατομμυρίων»

Και όπως φαίνεται, μπορεί να είχαν δίκιο. Ο ίδιος δήλωσε ότι σκέφτεται σοβαρά να εγκαταλείψει τις σπουδές του για να ξεκινήσει την επόμενη επιχειρηματική του προσπάθεια.

«Η αξία που παίρνω από το πανεπιστήμιο δεν είναι η εκπαίδευση αλλά η κοινωνική ζωή», ανέφερε. «Είμαι πιο φιλόδοξος από ποτέ. Πρέπει να αφήσω τις σπουδές, να φτιάξω μια ομάδα και να δημιουργήσω μια εταιρεία αξίας ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων».

