Η καναδική αστυνομία διεξάγει έρευνες για επεισόδιο πυροβολισμών που σημειώθηκε στο αμερικανικό προξενείο στο Τορόντο.
«Υπήρξαν πυροβολισμοί», ανέφερε η Αστυνομία του Τορόντο στο X την Τρίτη, προσθέτοντας ότι η αναφορά για πυροβολισμό ελήφθη λίγο πριν τις 05:30 τοπική ώρα (09:30 GMT).
Δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες και δεν έχει εντοπιστεί ύποπτος, προσθέτει η αστυνομία στην ανακοίνωσή της.
Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ είχε αναφέρει σε συνέντευξη Τύπου ότι η Τρίτη (σ.σ σήμερα) θα είναι η πιο έντονη ημέρα από πλευράς επιθέσεων.