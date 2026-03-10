Η καναδική αστυνομία διεξάγει έρευνες για επεισόδιο πυροβολισμών που σημειώθηκε στο αμερικανικό προξενείο στο Τορόντο.

«Υπήρξαν πυροβολισμοί», ανέφερε η Αστυνομία του Τορόντο στο X την Τρίτη, προσθέτοντας ότι η αναφορά για πυροβολισμό ελήφθη λίγο πριν τις 05:30 τοπική ώρα (09:30 GMT).

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες και δεν έχει εντοπιστεί ύποπτος, προσθέτει η αστυνομία στην ανακοίνωσή της.

FIREARM DISCHARGE:

University Av + Queen St West

5:29am

– Police responded to reports that someone discharged a firearm at the American Consulate

– Police are on scene

– Evidence of a firearm discharge has been located

– No reports of injuries

– Anyone w/info contact police… — Toronto Police Operations (@TPSOperations) March 10, 2026

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ είχε αναφέρει σε συνέντευξη Τύπου ότι η Τρίτη (σ.σ σήμερα) θα είναι η πιο έντονη ημέρα από πλευράς επιθέσεων.

