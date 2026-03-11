Το απόγευμα της Τρίτης σημειώθηκε τραγική πυρκαγιά σε λεωφορείο στην πόλη Κέρτσερς, στο καντόνι Φριμπούργκ της δυτικής Ελβετίας, με αποτέλεσμα τουλάχιστον έξι άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πέντε να τραυματιστούν, εκ των οποίων οι τρεις βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

JUST IN: Man sets himself on fire on a bus in Kerzers, Switzerland, killing and injuring multiple people. – Blick/FOCUS pic.twitter.com/mC6Uihzo8A March 10, 2026

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 18:25 (τοπική ώρα, 19:25 στην Κύπρο) στην Μούρτενστράσε, κεντρική οδό της πόλης αυτής που βρίσκεται δυτικά της Βέρνης. Βίντεο που μεταδίδουν ελβετικά μέσα ενημέρωσης δείχνει το λεωφορείο να έχει παραδοθεί στις φλόγες.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Blick που επικαλείται αυτόπτη μάρτυρα, ένας άνδρας αυτοπυρπολήθηκε μέσα στο λεωφορείο, το οποίο έγινε παρανάλωμα του πυρός μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δεν επιβεβαίωσε την πληροφορία αυτή, αλλά είπε πως θα δοθούν απαντήσεις σε συνέντευξη Τύπου εντός των επομένων ωρών.

Ο προσωρινός απολογισμός, που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία του Φρίμπουργκ, πέρα από τους εξι νεκρούς, κανει λόγο για πέντε τραυματίες. Μεταξύ των τελευταίων, τρεις βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Εκτός από τέσσερις επιβάτες, μεταξύ των τραυματιών ήταν και ένας τραυματιοφορέας που είχε επέμβει για να παράσχει βοήθεια.

Η υπόθεση της ακραίας πράξης

Αν και οι αρχές τηρούν απόλυτη εχεμύθεια και δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει επίσημα τη δυναμική, οι μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων και τα βίντεο που έχουν ληφθεί από τοπικές εφημερίδες, όπως η εφημερίδα Blick, συγκλίνουν προς την αυτοπυρπόληση ως αιτία της φονικής πυρκαγιάς.

Ορισμένοι μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν έναν άνδρα να περιλούζει τον εαυτό του με βενζίνη και να αυτοπυρπολείται μέσα στο όχημα. Η αστυνομία, προς το παρόν, περιορίστηκε να περιγράψει το περιστατικό ως πιθανή “εμπρηστική ενέργεια”.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης και οι ιατροδικαστικές έρευνες θα συνεχιστούν τις επόμενες ώρες. Η περιοχή αποκλείστηκε και η αστυνομία έχει καλέσει τον πληθυσμό να αποφύγει το σημείο της καταστροφής για να μην εμποδίσει τις εργασίες.

Έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα για να διαπιστωθεί η ευθύνη και να επιβεβαιωθεί αν πρόκειται πράγματι για πράξη επιβάτη. Οι ερευνητές αναζητούν επί του παρόντος πρόσθετους μάρτυρες που μπορούν να ρίξουν φως στις στιγμές αμέσως πριν από το ξέσπασμα της πυρκαγιάς.

