Το Ντουμπάι δέχθηκε σήμερα επίθεση από το Ιράν, καθώς drones εκτοξεύτηκαν προς το αεροδρόμιο της πόλης, με αποτέλεσμα τέσσερις άνθρωποι να τραυματιστούν, ενώ οι επιβάτες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε καταφύγια.

Οι Αρχές στο Ντουμπάι δήλωσαν ότι δύο drones έπεσαν κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι νωρίτερα σήμερα, καθώς το Ιράν συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον των γειτόνων του στον Κόλπο σε αντίποινα για τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ.

BREAKING: Chaos at Dubai International Airport as terminals are reportedly packed “like a tuna can,” with thousands of passengers scrambling to leave the country amid escalating tensions in the Middle East. pic.twitter.com/mY5ZtSSCa7 March 11, 2026

Smoke rises over Dubai International Airport after Iranian missile intercepted near the facility.



Visual confirmation: Plumes visible from terminal zones, emergency protocols activated, yet operations reportedly resuming with delays.



Gulf airspace tightens further—carriers… pic.twitter.com/ga4RZ8LpGb — Trading Cartel (@Tradingcartel_X) March 11, 2026

A video circulating on social media shows Dubai International Airport terminals packed with travelers, as large numbers of people reportedly attempt to leave the country amid rising regional tensions.#PakistanConnect pic.twitter.com/C2dawF8282 — P Connect (@ConnectingPak) March 11, 2026

Οι Αρχές δήλωσαν ότι δύο Γκανέζοι, ένας υπήκοος Μπαγκλαντές και ένας Ινδός πολίτης τραυματίστηκαν ελαφρά.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι οι επιβάτες οδηγήθηκαν σε καταφύγια κάτω από τις σκάλες μετά την έκδοση συναγερμών έκτακτης ανάγκης τις πρώτες πρωινές ώρες.

