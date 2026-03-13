Τουρκικής ιδιοκτησίας πλοίο, που περίμενε κοντά στο Ιράν, επιτράπηκε να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ αφού οι Αρχές έλαβαν άδεια από την Τεχεράνη, δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου.

Σε σχόλια που έκανε σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης, χθες, και μεταδόθηκαν σήμερα, ο Ουράλογλου δήλωσε πως η Άγκυρα έχει κηρύξει προειδοποίηση ασφαλείας στο υψηλότερο επίπεδο για το στενό και συνεχίζει τις επαφές με Ιρανούς αξιωματούχους σχετικά με την κατάσταση των υπόλοιπων 14 τουρκικής ιδιοκτησίας πλοίων εκεί.

«15 πλοία (τουρκικής ιδιοκτησίας) βρίσκονταν εκεί∙ εξασφαλίσαμε άδεια από τις ιρανικές αρχές για ένα από αυτά, το οποίο είχε χρησιμοποιήσει ιρανικό λιμάνι, και πέρασε», δήλωσε ο Ουράλογλου.

Το υπουργείο ανέφερε πως το πλοίο που πέρασε το στενό ήταν το Rozana. Προσέθεσε πως τουρκικής ιδιοκτησίας πλοία έχουν συνολικά 171 μέλη προσωπικού στην περιοχή.

Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν έχει κλείσει ουσιαστικά το Στενό του Χορμούζ, με αποτέλεσμα πετρελαιοφόρα και άλλα πλοία να παραμένουν ακινητοποιημένα, γεγονός που έχει πυροδοτήσει ανησυχίες σχετικά με τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Σε μια ξεχωριστή εξέλιξη, το υπουργείο ανέφερε πως η Turkish Airlines και η Ajet ακύρωσαν πτήσεις προς το Ιράκ, τη Συρία, τον Λίβανο, την Ιορδανία, την Ντόχα, το Ντουμπάι, το Αμπού Ντάμπι, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και το Νταμάμ μέχρι τις 19 Μαρτίου, ενώ οι πτήσεις προς το Ιράν έχουν ακυρωθεί μέχρι τις 20 Μαρτίου.

Η Pegasus Airlines ακύρωσε πτήσεις προς το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, την Ντόχα, το Αμάν, τη Βηρυτό, το Ιράκ, το Ντουμπάι, το Αμπού Ντάμπι και τη Σάρτζα μέχρι τις 28 Μαρτίου, προσέθεσε.

Η Turkish Airlines έχει προσθέσει πτήσεις προς το Ομάν, ανέφερε, προσθέτοντας πως 76 πτήσεις εξετράπησαν στην Τουρκία αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στις 28 Φεβρουαρίου.