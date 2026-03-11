Φαντάσου να βομβαρδιζόταν η Κύπρος από πυραύλους και ντρόυν και να περίμενε την προστασία των Βρετανών. Ως παράπλευρη προστασία, έστω, αφού θα προστάτευαν τις βάσεις τους. Το αντιτορπιλικό Dragon που αποφάσισαν να στείλουν, μάλλον ξεκίνησε ψες (έτσι λέει μια πληροφορία, χωρίς να είναι κι αυτό σίγουρο). Οπότε θα φτάσει σε καμιά βδομάδα.

Δηλαδή από τα μεσάνυκτα της προηγούμενης Κυριακής θα περάσουν καμιά εικοσαριά μέρες. Αν αυτό το διάστημα υπήρχε οργανωμένη επίθεση, τι θα ερχόταν να προστατεύσει; Τα ερείπια; Ευτυχώς, να λέμε, που ήρθαν αμέσως η Ελλάδα και η Γαλλία. Μην πω, και ευτυχώς -διότι δεν είναι ευτύχημα οι βομβαρδισμοί- που το Ισραήλ φαίνεται ότι καθήλωσε τους τρομοκράτες της Χεζμπολάχ και δεν πρόλαβαν να στείλουν στην Κύπρο περισσότερα ντρόουν.

Αλλά γιατί καθυστέρησε να ξεκινήσει το αντιτορπιλικό Dragon; Διότι, λένε κάποιες πληροφορίες, στην βάση του Πόρτσμουθ, όπου βρίσκεται αγκυροβολημένο και προετοιμάζεται, οι εργαζόμενοι έχουν αυστηρό ωράριο, 9 πμ με 5 μμ, για λόγους οικονομίας και δεν μπορούν να το ετοιμάσουν πιο γρήγορα. Μιλάμε για γεγονός (το γράφει η εφημερίδα Daily Telegraph) το οποίο σε καιρό πολέμου μοιάζει με κρύο βρετανικό χιούμορ.

Δεν φτάνει όμως αυτό, χτες ανακοίνωσαν ότι θα στείλουν και δεύτερο πλοίο του βασιλικού ναυτικού. Πρόκειται για το RFA Lyme Bay, πλοίο υποστήριξης, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως πλωτή βάση επιχειρήσεων αλλά και ως πλοίο υγειονομικής βοήθειας. Ε, αυτό έχει νόημα. Σου λένε οι Βρετανοί, μέχρι να πάει το αντιτορπιλικό να σταματήσει τους πυραύλους, μπορεί να χρειαστεί κι ένα «υγειονομικής βοήθειας». Σωστή σκέψη. Τώρα, πότε θάρθει κι αυτό, ουδείς γνωρίζει, προετοιμάζεται πάντως!

Στο άλλο μέτωπο, σωστός και ο Γερμανός Καγκελάριος Μερτς. «ΗΠΑ και Ισραήλ διεξάγουν εδώ και μια εβδομάδα πόλεμο και κάθε ημέρα τα ερωτήματα μεγαλώνουν. Πάνω από όλα μας ανησυχεί το γεγονός ότι δεν υπάρχει κοινό σχέδιο για το πως ο πόλεμος αυτός θα τελειώσει πειστικά. Την ίδια ώρα υπάρχει κλιμάκωση». Ναι, διότι ακούει κανείς και τις δηλώσεις του Τραμπ και του Νετανιάχου και τρομάζει. Τη μια μας λένε ότι τους έχουν διαλύσει τους Ιρανούς, δεν τους έμεινε ούτε αεροπλάνο, ούτε πλοίο, ούτε στρατόπεδο και την επόμενη στιγμή οι πύραυλοι από το Ιράν χτυπούν αδιακρίτως. Πότε στο Τελ Αβίβ, πότε στη Χάιφα και πότε στη Σαουδική Αραβία.

Αλλά, όπως είπε ο Καγκελάριος, «δεν πρέπει να δούμε ένα σενάριο ανάλογο της Λιβύης και του Ιράκ, που οδήγησε σε χάος και εμφύλιο». Κατά κει πάμε με αυτούς που έμπλεξε η οικουμένη. Κι αν η Ευρώπη δεν θέλει να είναι μέρος του χάους οφείλει να σηκώσει κεφάλι απέναντι σε αυτούς που το προκαλούν. Αποδεικνύεται όσο ποτέ προηγουμένως ότι χρειάζεται την στρατιωτική αυτονομία.

Εμείς, πάντως, ευχαριστούμε και τον υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ, που ήρθε κι αυτός στην Κύπρο και διαβεβαίωνε χτες, μετά τη συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Κόμπο, πως «αν η Κύπρος πραγματικά μας χρειαστεί, θα είμαστε παρόντες». Μα και οι Γερμανοί παρόντες; Και οι Γάλλοι και οι Ιταλοί και οι Ολλανδοί. Και οι Έλληνες φυσικά. Κι έχουμε και την δική μας την Μαλτέζα Ρομπέρτα Μέτσολα, να δηλώνει στο ευρωκοινοβούλιο: «Οι άνθρωποι στην Κύπρο ανησυχούν και θέλω να είμαι απολύτως σαφής: δεν είστε και δεν θα είστε ποτέ μόνοι».

Ποτέ; Όποτε χρειαστεί; Σκέψου, λοιπόν, να εννοούν όσα λένε όλοι αυτοί οι εταίροι μας! Ακόμα και τα μισά να εννοούν, τι άλλο θέλουμε; Αλλά, δύσκολο να το καταλάβουν όλοι, ιδίως όσοι επενδύουν στην καλή θέληση της Τουρκίας ή στην ουδετερότητα της Κύπρου ή και στον Ερχιουρμάν, οι πιο αφελείς. Μόνο η επένδυση στην Ευρώπη μας σώζει. Αλλά, για σοβαρή επένδυση μιλάμε, όχι μεσοβέζικη.

Όλοι οι πολιτικοί μας θα έπρεπε να συνεισφέρουν στην επένδυση, ασχέτως κομματικών ή προεκλογικών σκοπιμοτήτων. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Κωνσταντίνος Κόμπος έχουν αποτελέσματα στις επενδύσεις που έκαναν μέχρι τώρα. Αυτά που βλέπουμε δεν είναι τυχαία. Και πρέπει να συμπράξουν όλοι για να συνεχιστούν. Γιατί μπορεί να μας χρειαστούν σε πιο δύσκολες συνθήκες και εκεί πραγματικά τρομάζουμε να είμαστε μόνοι.