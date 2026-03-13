Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι εξαπέλυσε νέα ομοβροντία πυραύλων προς το Ισραήλ, κατά την 14η ημέρα του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ με την Ισλαμική Δημοκρατία.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση ανακοίνωσε, χωρίς να υπεισέλθει προς το παρόν σε λεπτομέρειες, την «έναρξη νέου κύματος εκτόξευσης ιρανικών πυραύλων προς τα κατεχόμενα εδάφη», όρο που χρησιμοποιεί το Ιράν για να αναφερθεί στο Ισραήλ, το οποίο δεν αναγνωρίζουν οι ιρανικές αρχές.

Το Ιράν θα «δώσει ένα αξέχαστο μάθημα» στις ΗΠΑ και το Ισραήλ μετά την επίθεσή τους στην Ισλαμική Δημοκρατία, δήλωσε παράλληλα ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγαΐ, αναφερόμενος στην προηγούμενη σύγκρουση με το Ισραήλ τον Ιούνιο, που τερματίστηκε ύστερα από 12 ημέρες πολέμου.

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι σθεναρά αποφασισμένες να δώσουν στον εχθρό ένα αξέχαστο μάθημα», πρόσθεσε ο Μπαγαΐ, σε δήλωσή του που επικαλέστηκε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Isna.