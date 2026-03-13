Επεκτείνει τις επιχειρήσεις του ακόμα πιο βαθιά μέσα στον Λίβανο ακόμη και στο κέντρο της Βηρυτού, ανέφερε μήνυμα που εστάλη στα κινητά των πολιτών από το Ισραήλ.

Το μήνυμα, που μεταδόθηκε αρχικά από την ισραηλινή ραδιοτηλεόραση, διευκρινίζει πως «η πόλη της Βηρυτού δεν θεωρείται πλέον ασφαλής περιοχή ή περιοχή που δεν κινδυνεύει από επιθέσεις, όπως συμβαίνει και στο νότιο Λίβανο ή στα νότια προάστια της Βηρυτού, μετά τη χρήση της πρωτεύουσας από τη Χεζμπολάχ ως κρησφύγετο ή βάση από την οποία κατευθύνει τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις».

«Ως εκ τούτου, ο ισραηλινός στρατός θα αναγκαστεί να επεκτείνει το πεδίο των στρατιωτικών του επιχειρήσεων εντός της πρωτεύουσας. Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης σημείωσε επίσης ότι προς το παρόν εξακολουθούν να εκδίδονται προειδοποιήσεις προς τους κατοίκους σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά προειδοποίησε ότι εντός πέντε έως δέκα ημερών οι κανόνες εμπλοκής θα αλλάξουν, έτσι ώστε να μπορούν να πραγματοποιούνται επιθέσεις χωρίς προειδοποίηση σε οποιαδήποτε τοποθεσία όπου πιστεύεται ότι υπάρχουν μέλη ή δραστηριότητες της Χεζμπολάχ, είτε σε δημόσιους είτε σε ιδιωτικούς χώρους» τονίζεται στο μήνυμα και προστίθεται πως «η χρήση της Βηρυτού ως πλατφόρμας για στρατιωτικές επιχειρήσεις έχει καταστήσει την πρωτεύουσα άμεσο μέρος του θεάτρου των συγκρούσεων».

