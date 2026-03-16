Απευθείας γραμμή επικοινωνίας μεταξύ του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ενεργοποιήθηκε εκ νέου τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο και πηγή με γνώση της υπόθεσης, σηματοδοτώντας την πρώτη γνωστή άμεση επαφή των δύο πλευρών από την έναρξη του πολέμου, πριν από περισσότερο από δύο εβδομάδες.

Όπως γράφει η ιστοσελίδα Axios, η επανενεργοποίηση της απευθείας επικοινωνίας ανάμεσα στον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ και τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, με τις δύο πλευρές να διατηρούν περιορισμένους δίαυλους επαφής μετά την έναρξη της σύγκρουσης. Δεν είναι ωστόσο σαφές πόσο ουσιαστικό ήταν το περιεχόμενο των μηνυμάτων μεταξύ των δύο ανδρών.

Πηγές αναφέρουν ότι ο Αμπάς Αραγτσί απέστειλε γραπτά μηνύματα στον Στιβ Γουίτκοφ, τα οποία επικεντρώνονταν κυρίως σε προσπάθειες τερματισμού του πολέμου. Ο ίδιος ο Αραγτσί, πάντως, με ανάρτησή του στο Χ, διέψευσε το δημοσίευμα, γράφοντας: «Η τελευταία μου επαφή με τον κ. Γουίτκοφ ήταν πριν από την απόφαση του εργοδότη του (σ.σ. του Ντόναλντ Τραμπ) να καταστρέψει τη διπλωματία με μια ακόμη παράνομη στρατιωτική επίθεση στο Ιράν. Οποιοσδήποτε ισχυρισμός περί του αντιθέτου φαίνεται να αποσκοπεί αποκλειστικά στην παραπλάνηση των εμπόρων πετρελαίου και του κοινού».

My last contact with Mr. Witkoff was prior to his employer's decision to kill diplomacy with another illegal military attack on Iran.



Any claim to the contrary appears geared solely to mislead oil traders and the public. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 16, 2026

Τη Δευτέρα, το Drop Site News μετέδωσε ότι ο Στιβ Γουίτκοφ είχε στείλει μηνύματα στον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, επικαλούμενο Ιρανούς αξιωματούχους, που υποστήριζαν ότι ο Αμπάς Αραγτσί αγνοούσε τις επικοινωνίες του απεσταλμένου του Λευκού Οίκου. Ωστόσο, Αμερικανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι στην πραγματικότητα ο Αραγτσί ήταν εκείνος που επιδίωκε να ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας, τονίζοντας παράλληλα στο Axios ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν βρίσκονται σε συνομιλίες» με το Ιράν. Καμία από τις δύο πηγές δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τον αριθμό των μηνυμάτων που ανταλλάχθηκαν ή το ακριβές περιεχόμενό τους.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Ιράν έχει επικοινωνήσει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο παραμένει ασαφές αν οι Ιρανοί αξιωματούχοι που συμμετέχουν στις επαφές έχουν εξουσιοδότηση να διαπραγματευθούν συμφωνία. «Θέλουν να κάνουν συμφωνία. Μιλούν με τους ανθρώπους μας… υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να διαπραγματευτούν, αλλά δεν έχουμε ιδέα ποιοι είναι» δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους.

Παρά τον σκεπτικισμό του για το αν η Τεχεράνη είναι πραγματικά έτοιμη για συμφωνία, ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι δεν απορρίπτει την πιθανότητα συνομιλιών με το Ιράν, επισημαίνοντας ότι «μερικές φορές προκύπτουν καλά αποτελέσματα» από τέτοιες διαδικασίες. Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι παραμένει ασαφές ποιος λαμβάνει τις αποφάσεις στο Ιράν, δεδομένου ότι αρκετοί υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι έχουν σκοτωθεί.

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος απέρριψε παράλληλα το αίτημα της Τεχεράνης για «αποζημιώσεις» ως μέρος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, επισημαίνοντας ωστόσο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα ήταν ανοιχτός σε μια συμφωνία, που θα επέτρεπε στο Ιράν «να ενταχθεί στην παγκόσμια οικονομία και να αποκομίζει έσοδα από το πετρέλαιό του».

«Ο πρόεδρος είναι πάντα ανοιχτός σε μια συμφωνία. Αλλά δεν διαπραγματεύεται από θέση αδυναμίας. Δεν υποχωρεί από τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή τη σύγκρουση» δήλωσε ο αξιωματούχος.

Από την πλευρά τους, Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν υποστηρίξει δημοσίως τις τελευταίες ημέρες ότι δεν διεξάγουν διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός με την κυβέρνηση Τραμπ. Σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, η Τεχεράνη δεν ενδιαφέρεται για μια προσωρινή εκεχειρία που θα επέτρεπε στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ισραήλ να ανασυνταχθούν και να επιτεθούν ξανά, αλλά ζητά εγγυήσεις ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία θα είναι μόνιμη.

Παράλληλα, ο Αμπάς Αραγτσί δεν θεωρούνταν βασικός παράγοντας λήψης αποφάσεων στο Ιράν πριν από την έναρξη του πολέμου, ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ούτε σήμερα διαθέτει την τελική εξουσία, για να συνάψει συμφωνία.

Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών φαίνεται να συντονίζεται στενά με τον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, ο οποίος φέρεται να λειτουργεί ως ο «de facto» πολιτικός ηγέτης της χώρας μετά τη δολοφονία του πρώην ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι θεωρούν τον Αραγτσί τον βασικό συνομιλητή για τέτοιου είδους επαφές, κυρίως επειδή υπάρχει ήδη προηγούμενη σχέση επικοινωνίας μαζί του -αλλά, βασικά, και επειδή παραμένει εν ζωή…

