Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θεωρεί πιθανό να «πάρει την Κούβα», χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει τι εννοεί με τη συγκεκριμένη φράση, ενώ παράλληλα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μετατεθεί κατά περίπου έναν μήνα το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Κίνα, λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα έχει την «τιμή» να πάρει την Κούβα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου.

Ερωτηθείς αν η Κούβα θα μπορούσε να αποτελέσει τον επόμενο στόχο των ΗΠΑ, ο Τραμπ απάντησε: «Πιστεύω πράγματι πως θα έχω την τιμή να πάρω την Κούβα». Ωστόσο, όταν του ζητήθηκε να εξηγήσει τι ακριβώς εννοεί με το ρήμα «πάρω», απέφυγε να δώσει σαφείς διευκρινίσεις.

Trump on Cuba:



I do believe I’ll have the honor of taking Cuba. That would be good. That’s a big honor.



I can free it or take it, I think I can do anything I want with it. pic.twitter.com/I0TpVCY73j — Clash Report (@clashreport) March 16, 2026

«Μπορώ να κάνω ό,τι θελήσω»

Αναφερόμενος στο ζήτημα, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Να πάρω την Κούβα… Τώρα, εάν θα την απελευθερώσω ή την πάρω (σ.σ. την καταλάβω)… Μπορώ να κάνω ό,τι θελήσω, εάν θέλετε να ξέρετε».

Στην ίδια τοποθέτηση χαρακτήρισε την Κούβα «μια αδύναμη χώρα», προσθέτοντας ότι στο παρελθόν είχε «βίαιους ηγέτες».

Πιθανή αναβολή της επίσκεψης στην Κίνα

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε και στο προγραμματισμένο ταξίδι του στην Κίνα, εκτιμώντας ότι πιθανόν θα αναβληθεί εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν.

Όπως είπε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, η επίσκεψη ενδέχεται να καθυστερήσει περίπου έναν μήνα. «Μιλάμε με την Κίνα. Θα το ήθελα πολύ, αλλά λόγω του πολέμου, θέλω να βρίσκομαι εδώ», δήλωσε ο Τραμπ.

Trump on his visit to China:



Because of the war, I want to be here. I feel I have to be here.



And so we’ve requested that we delay it a month or so. pic.twitter.com/LYtj1V00aP — Clash Report (@clashreport) March 16, 2026

«Έχουμε ζητήσει να το καθυστερήσουμε κατά ένα μήνα περίπου», πρόσθεσε. «Αδημονώ να τον συναντήσω (σ.σ. τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ)… Έχουμε όμως έναν πόλεμο σε εξέλιξη. Θεωρώ πως είναι σημαντικό να βρίσκομαι εδώ. Επομένως, θα μπορούσαμε να το καθυστερήσουμε λίγο, όχι πολύ».

Η προειδοποίηση προς το Πεκίνο

Σε συνέντευξη που παραχώρησε την Κυριακή στους Financial Times, ο Τραμπ είχε ήδη προειδοποιήσει ότι η αναμενόμενη επίσκεψή του στην Κίνα, που είχε προγραμματιστεί για το διάστημα από τις 31 Μαρτίου έως τις 2 Απριλίου, θα μπορούσε να αναβληθεί εάν το Πεκίνο δεν βοηθήσει την Ουάσινγκτον να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ δήλωσε στο Fox News ότι η συνάντηση δεν θεωρείται ότι βρίσκεται σε κίνδυνο, αλλά είναι πιθανό να υπάρξει καθυστέρηση.

«Δεν νομίζω ότι η συνάντηση κινδυνεύει, αλλά είναι πολύ πιθανό να καθυστερήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

