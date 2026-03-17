Με ιδιαίτερα δηκτικό τρόπο αναφέρθηκε ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ, στην εξουδετέρωση του Αλί Λαριτζανί, δηλώνοντας ότι «υπήρχε αμοιβή 10 εκατ. δολαρίων για το κεφάλι του, εμείς το κάναμε δωρεάν».

Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Σάαρ έκανε αναφορά στα 10 εκατ. δολάρια που είχε ανακοινώσει την προηγούμενη εβδομάδα η Ουάσινγκτον για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στον γραμματέα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν, καθώς και σε άλλους ανώτατους αξιωματούχους.

Israel’s Foreign Minister Gideon Sa'ar:



Ali Larijani had a $10 million prize on his head. We did it for free. pic.twitter.com/sSH8j6ABD1 March 17, 2026

«Υπήρχε βραβείο 10 εκατ. δολαρίων για το κεφάλι του Λαριτζανί… εμείς το κάναμε δωρεάν», επεσήμανε ο Σάαρ, επιβεβαιώνοντας την εξουδετέρωση μιας πολύ σημαντικής μορφής του καθεστώτος.

Πριν από λίγες ημέρες το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε πως μέσω του προγράμματος «Αμοιβές για τη Δικαιοσύνη» του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ θα προσφέρει έως και 10 εκατ. δολάρια σε όσους δώσουν πληροφορίες για «Ιρανούς ηγέτες τρομοκρατικών οργανώσεων».

Οι πληροφοριοδότες θα επιλέγονταν για μετεγκατάσταση, πιθανόν εκτός Ιράν ως προστατευόμενους μάρτυρες.

«Αυτά τα άτομα διοικούν και κατευθύνουν τμήματα των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), οι οποίοι σχεδιάζουν, οργανώνουν και εκτελούν τρομοκρατικές ενέργειες σε όλο τον κόσμο», αναφέρει στην αφίσα.

Μεταξύ των αξιωματούχων για τους οποίους οι ΗΠΑ αναζητούσαν πληροφορίες, πέρα από τον ανώτατο ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, βρίσκονταν:

– Ο υπουργός Πληροφοριών Εσμάιλ Χατίμπ,

– Ο αναπληρωτής αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αλί Ασγκάρ Χετζαζί

– Ο υποστράτηγος Γιαχιά Ραχίμ Σαφαβί

– Ο ταξίαρχος Εσκαντάρ Μομενί

– Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Αλί Λαριτζανί

