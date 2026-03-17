Σφοδροί βομβαρδισμοί στην περιοχή της Μέσης Ανατολής σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ – Ισραήλ και Ιράν.

Στο στόχαστρο βρίσκονται δεξαμενόπλοια, πηγές και διυλιστήρια, ενώ η προσοχή είναι στραμμένη στα Στενά του Ορμούζ. Κατά τη 18η μέρα του πολέμου, ανεβαίνουν ξανά πάνω από τα $100 οι τιμές στο πετρέλαιο.

Στο μεταξύ, φοβερές είναι οι αναφορές για φωτιά στο αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, οι οποία έκαιγε για 30 ώρες με τους ναύτες κοιμούνται σε τραπέζια ή στο πάτωμα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε την περασμένη εβδομάδα στο αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford που βρίσκεται στη Μέση Ανατολή και σύμφωνα με τους New York Times οι φλόγες που ξεπήδησαν από τους χώρους των πλυντηρίων, έκαιγαν για περισσότερες από 30 ώρες με δεκάδες μέλη του πληρώματος να αντιμετωπίζουν πρόβλημα από τον καπνό που εισέπνευσαν.

Η ανακοίνωση του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού ανέφερε ότι η φωτιά στο μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ περιορίστηκε, δεν σχετίζεται με μάχες και προκάλεσε τραυματισμούς σε δύο ναύτες που δεν απειλούν τη ζωή τους. Αν και κατά την ίδια ανακοίνωση οι επιχειρήσεις μάχης στο πλοίο των 100.000 τόνων, το οποίο έχει αναπτυχθεί στην Ερυθρά Θάλασσα δεν επηρεάστηκαν από τη φωτιά, το δημοσίευμα των ΝΥΤ παρουσιάζει μια διαφορετική εκδοχή.

Όπως όμως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο δημοσίευμα, «οι συνθήκες για το πλήρωμα και την αεροπορική πτέρυγα των περίπου 4.500 ατόμων που βρίσκονται στο πλοίο αξίας 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων απέχουν πολύ από το ιδανικό. Περίπου 600 ναύτες έχασαν τα κρεβάτια τους στη φωτιά και κοιμούνται σε τραπέζια ή στο πάτωμα, ενώ πολλοί δεν έχουν τη δυνατότητα να πλύνουν τα ρούχα τους».

Υπενθυμίζεται ότι το αμερικανικό αεροπλανοφόρο που βρίσκεται σε αποστολή για 10 μήνες, είχε αντιμετωπίσει πρόβλημα και με τις τουαλέτες.

Οι ΗΠΑ θα βρεθούν μπροστά σε νέο Βιετνάμ αν στείλουν χερσαίες δυνάμεις, είπε ο αναπληρωτής ΥΠΕΞ του Ιράν

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι θα βρεθούν αντιμέτωπες με ένα νέο Βιετνάμ αν στείλουν στρατεύματα στον πόλεμο.



Ο Saeed Khatibzadeh, μιλώντας στο Sky News από το γραφείο του στην Τεχεράνη, είπε ότι το Ιράν είναι διατεθειμένο να πολεμήσει για όσο διάστημα χρειαστεί και ότι η χώρα δεν επικεντρώνεται προς το παρόν σε μια διπλωματική λύση. Δεν απέκλεισε τις διαπραγματεύσεις, αλλά κατέστησε σαφές ότι εναπόκειται στις ΗΠΑ και στους συμμάχους τους να υποβάλουν μια πρόταση που θα τερματίσει τη σύγκρουση μια για πάντα.



Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα αποστολής αμερικανικών στρατευμάτων στο έδαφος, το μήνυμά του προς τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν σαφές: «Απλά διαβάστε τι συνέβη στο Βιετνάμ». Οι Αμερικανοί στρατιώτες, είπε, θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν παρόμοια μοίρα στο Ιράν: «Καταλαβαίνουν ότι όσοι τους έσυραν σε αυτόν τον πόλεμο μπορούν να τους σύρουν και σε ένα τέλμα».

Πάνω από τα $100 οι τιμές στο πετρέλαιο

Στις ασιατικές αγορές οι τιμές ξαναπήραν την ανηφόρα νωρίς το πρωί, με την πορεία τους εμφανώς επηρεασμένη από τις εξελίξεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη διατάραξη της προσφοράς, παρά την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων από χώρες μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ).

Περί τις 04:30 (ώρα Κύπρου), η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς West Texas Intermediate (WTI) σημείωνε άνοδο 2,71% στα $96,03, ενώ είχε κλείσει με πτώση 5,28% την προηγουμένη. Αυτή του Brent Βόρειας Θάλασσας κατέγραφε άνοδο 2,78% στα $103, ενώ είχε κλείσει με πτώση 2,84% χθες.

Χτυπήθηκε δεξαμενόπλοιο στον Κόλπο του Ομάν

Το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων (UKMTO) του Ηνωμένου Βασιλείου αναφέρει ότι ένα δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα» ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο 23 ναυτικά μίλια (42,5 χλμ.) ανατολικά της Φουτζέιρα στον Κόλπο του Ομάν.



Το δεξαμενόπλοιο υπέστη μικρές υλικές ζημιές, αλλά δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί μεταξύ του πληρώματος ούτε περιβαλλοντικές επιπτώσεις, σύμφωνα με τον UKMTO.



«Συνιστάται στα πλοία να διέρχονται με προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα», πρόσθεσε.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε «τεράστιο κύμα» επιθέσεων εναντίον της Τεχεράνης

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι το τελευταίο κύμα επιθέσεών του στοχεύει υποδομές στην ιρανική πρωτεύουσα. Αναφορές για εκρήξεις στη βορειοδυτική πόλη Ταμπρίζ. Προηγήθηκαν επιθέσεις στην πόλη Καράτζ, δυτικά της Τεχεράνης, και στη νότια πόλη Σιράζ.



Το Ισραήλ διεξάγει «κύμα αεροπορικών επιδρομών ευρείας κλίμακας εναντίον υποδομών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη», ανέφερε ο στρατός του μέσω Telegram, προσθέτοντας κατόπιν ότι άρχισε να εξαπολύει «νέο κύμα πληγμάτων εναντίον τρομοκρατικών υποδομών της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό».

Τρεις συνοικίες της πρωτεύουσας του Λιβάνου βομβαρδίζονται

Τρεις συνοικίες της Βηρυτού βομβαρδίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες, μετέδωσε το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI, λίγη ώρα αφού ο στρατός του Ισραήλ έκανε γνωστό πως άρχιζε να διεξάγει πλήγματα εναντίον «υποδομών» της Χεζμπολά στην πρωτεύουσα του Λιβάνου.



Σύμφωνα με το ANI, ισραηλινά αεροσκάφη έπληξαν τις συνοικίες Κααφάτ και Χαρέτ Χρέικ, στο νότιο τμήμα της πόλης, ενώ στοχοποιήθηκε επίσης διαμέρισμα σε ψηλό όροφο πολυκατοικίας στη Ντόχα Αραμούν, στον ίδιο τομέα.