Μη επανδρωμένο όχημα χτύπησε το ξενοδοχείο Al-Rashid στη Βαγδάτη προκαλώντας έκρηξη και φωτιά σε έναν από τους ανώτερους ορόφους.

Στο ξενοδοχείο εδρεύουν η αποστολή της ΕΕ και τα γραφεία των διπλωματικών αποστολών ευρωπαϊκών χωρών.

A drone hit Baghdad’s Al-Rashid Hotel, hitting an upper floor and causing an explosion and fire.



The hotel hosts the EU delegation and several European diplomatic offices.

Την ίδια ώρα, ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε αργά τη Δευτέρα τη Βαγδάτη, με τους δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων να αναφέρουν ότι υψώθηκε στήλη καπνού από την Πράσινη Ζώνη στο κέντρο της ιρακινής πρωτεύουσας.

Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Πάντως, ιρανικές πηγές ασφαλείας είπαν στο Reuters ότι ρίχτηκαν πύραυλοι Κατιούσα κατά της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη.

Smoke rises from the U.S. Embassy in Baghdad after it was targeted in a rocket attack, causing loud explosions in the area, according to Reuters, citing security sources.

Στην Πράσινη Ζώνη βρίσκεται η πρεσβεία των ΗΠΑ και άλλες διπλωματικές αποστολές, καθώς επίσης διεθνείς οργανισμοί και κυβερνητικά κτίρια. Στην περιοχή αυτή διαμένουν επίσης υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι και πολιτικοί.

