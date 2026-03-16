Μη επανδρωμένο όχημα χτύπησε το ξενοδοχείο Al-Rashid στη Βαγδάτη προκαλώντας έκρηξη και φωτιά σε έναν από τους ανώτερους ορόφους.
Στο ξενοδοχείο εδρεύουν η αποστολή της ΕΕ και τα γραφεία των διπλωματικών αποστολών ευρωπαϊκών χωρών.
Την ίδια ώρα, ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε αργά τη Δευτέρα τη Βαγδάτη, με τους δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων να αναφέρουν ότι υψώθηκε στήλη καπνού από την Πράσινη Ζώνη στο κέντρο της ιρακινής πρωτεύουσας.
Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα.
Πάντως, ιρανικές πηγές ασφαλείας είπαν στο Reuters ότι ρίχτηκαν πύραυλοι Κατιούσα κατά της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη.
Στην Πράσινη Ζώνη βρίσκεται η πρεσβεία των ΗΠΑ και άλλες διπλωματικές αποστολές, καθώς επίσης διεθνείς οργανισμοί και κυβερνητικά κτίρια. Στην περιοχή αυτή διαμένουν επίσης υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι και πολιτικοί.