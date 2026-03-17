Την απογοήτευση του για το ΝΑΤΟ εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις που έκανε στον Λευκό Οίκο. Όταν ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε για την πιθανότητα αποχώρησης των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ, απάντησε: «Είναι σίγουρα κάτι που θα πρέπει να σκεφτούμε. Δεν χρειάζομαι το Κογκρέσο για την απόφαση αυτή».

Ωστόσο, ο πρόεδρος πρόσθεσε: «Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή, αλλά δεν είμαι και ιδιαίτερα ενθουσιασμένος».

Trump on NATO:



We help other countries. And when they don’t help us, I mean, it’s certainly something that we should think about.



I don't need Congress for that decision. As you probably know, I can make that decision myself. March 17, 2026

«Το NATO κάνει σοβαρό λάθος»

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο συνδρομής των συμμάχων των ΗΠΑ στη συνοδεία πετρελαιοφόρων στα Στενά του Ορμούζ, ο Τραμπ απάντησε «Δεν χρειαζόμαστε καμία βοήθεια».

Όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενήργησαν «με ιδιαίτερη αποφασιστικότητα», υποστηρίζοντας ότι έχουν εξουδετερώσει τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων του ναυτικού και της αεροπορίας του.

Αναφερόμενος εκ νέου στο ΝΑΤΟ, έκανε λόγο για «σοβαρό λάθος», προσθέτοντας: «Δεν τους χρειαζόμαστε, αλλά θα έπρεπε να είναι παρόντες».

Νωρίτερα, σε ανάρτησή του στο Truth Social, υπογράμμισε ότι οι περισσότερες χώρες-σύμμαχοι του ΝΑΤΟ έχουν ενημερώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες πως δεν επιθυμούν να εμπλακούν στη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν στη Μέση Ανατολή, παρά το γεγονός ότι, όπως σημειώνει, συμφωνούν με τη στάση της Ουάσινγκτον και θεωρούν ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι δεν τον εκπλήσσει η στάση των «συμμάχων», καθώς θεωρεί το ΝΑΤΟ «μονόδρομη σχέση», στην οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες δαπανούν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως για την προστασία άλλων χωρών, χωρίς να λαμβάνουν αντίστοιχη στήριξη σε περιόδους ανάγκης.

«Δεν χρειαζόμαστε ούτε επιθυμούμε τη συνδρομή των χωρών του ΝΑΤΟ»

Παράλληλα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν επιφέρει καίρια πλήγματα στο Ιράν, αναφέροντας ότι το ναυτικό και η αεροπορία της χώρας έχουν ουσιαστικά καταστραφεί, όπως και τα αντιαεροπορικά και τα συστήματα ραντάρ, ενώ έκανε λόγο και για εξουδετέρωση της ηγεσίας σε πολλαπλά επίπεδα.

«Έχοντας επιτύχει τέτοια στρατιωτικά αποτελέσματα, δεν χρειαζόμαστε πλέον ούτε επιθυμούμε τη συνδρομή των χωρών του ΝΑΤΟ — δεν τη χρειαζόμασταν ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά, επεκτείνοντας την ίδια θέση και για χώρες όπως η Ιαπωνία, η Αυστραλία και η Νότια Κορέα.

Καταλήγοντας, δήλωσε ότι, ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών – «της ισχυρότερης χώρας στον κόσμο» – η Ουάσινγκτον «δεν χρειάζεται τη βοήθεια κανενός».

cnn.gr