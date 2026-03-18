Επίθεση με διατρητικές κατευθυνόμενες βόμβες βάρους 2,5 τόνων σε ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις κατά μήκος των Στενών του Ορμούζ πραγματοποίησαν την Τρίτη οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.

«Πριν από λίγες ώρες, οι αμερικανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν με επιτυχία πολλαπλά πυρομαχικά βαθιάς διείσδυσης βάρους 5.000 λιβρών σε οχυρωμένες ιρανικές βάσεις πυραύλων κατά μήκος της ακτογραμμής του Ιράν κοντά στο Στενό του Ορμούζ», ανέφερε η CENTCOM.

Εξηγώντας τον λόγο της επίθεσης η CENTCOM ανέφερε στην ανάρτησή της ότι «οι ιρανικοί πύραυλοι κρουζ κατά πλοίων σε αυτές τις εγκαταστάσεις αποτελούσαν κίνδυνο για τη διεθνή ναυτιλία»

Hours ago, U.S. forces successfully employed multiple 5,000-pound deep penetrator munitions on hardened Iranian missile sites along Iran’s coastline near the Strait of Hormuz. The Iranian anti-ship cruise missiles in these sites posed a risk to international shipping in the… pic.twitter.com/hgCSFH0cqO — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 17, 2026

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα Ο διοικητής του CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα «συνεχίσουν να εξαντλούν ραγδαία την ικανότητα του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοΐας εντός και γύρω από τον Πορθμό του Ορμούζ».

Τι είναι η βόμβα GBU-72

Αμερικανός αξιωματούχος που επικαλείται το CNN ανέφερε ότι τα πυρομαχικά ήταν το GBU-72 Advanced 5K Penetrator, μια βόμβα που ρίχτηκε από αμερικανικά αεροσκάφη για πρώτη φορά το 2021.

H βόμβα GBU-72 «αναπτύχθηκε για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των οχυρωμένων, βαθιά θαμμένων στόχων», ανέφερε ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας το 2021.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε το 2023 από τη Βάση της Πολεμικής Αεροπορίας Νέλις, οι αεροπόροι περιέγραψαν τις βόμβες αυτές ως «κάτι που δεν μοιάζει με τίποτα από αυτά που έχουμε αυτή τη στιγμή».

«Πρόκειται για ένα σύστημα καθοδηγούμενο από GPS, αντί για λέιζερ, οπότε είτε βρέχει, είτε έχει ήλιο, είτε χιονίζει — θα χτυπήσει τον στόχο», δήλωνε τότε στέλεχος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

protothema.gr