Σε εποχή… αντιποίνων φαίνεται να περνούν οι ευρωατλαντικές σχέσεις, καθώς η άρνηση σειράς ευρωπαϊκών πρωτευουσών να συνδράμουν την αρμάδα που προετοιμάζει ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ για τη διαφύλαξη της ελεύθερης ναυσιπλοίας στα Στενά του Ορμούζ, προκαλεί πλέον γεωπολιτικούς τριγμούς.

Σε εμφανή κατάσταση πίεσης λόγω της έντασης των βομβαρδισμών του Ιράν στην συγκεκριμένη περιοχή, που έχει ως αποτέλεσμα την επιβράδυνση της μεταφοράς ορυκτών καυσίμων και συνακόλουθα της κατακόρυφης ανόδου των τιμών τους, ο Αμερικανός Πρόεδρος δε δίστασε να εκφράσει δημόσια τη δυσαρέσκειά του για την στάση σειράς ευρωπαϊκών κρατών, λέγοντας πως το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζει ένα «πολύ άσχημο μέλλον» εάν οι σύμμαχοι δεν ανταποκριθούν στο κάλεσμά του.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έκρυψε την απογοήτευσή του από τους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και της συμμετοχής των ΗΠΑ στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, μετά την απόρριψη της πρότασής του για τη δημιουργία μιας διεθνούς ναυτικής δύναμης για τα Στενά του Ορμούζ.

Όταν, μάλιστα, ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο αν εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης από τη στρατιωτική συμμαχία, ο Αμερικανός Πρόεδρος απάντησε πως «είναι σίγουρα κάτι που πρέπει να σκεφτούμε. Δεν χρειάζομαι το Κογκρέσο για αυτήν την απόφαση», για να προσθέσει ότι “δεν έχω τίποτα στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή, αλλά δεν είμαι και πολύ ενθουσιασμένος».

Σε αυτό το κλίμα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έσπευσε να δηλώσει στην ψηφιακή πλατφόρμα του στα κοινωνικά δίκτυα πως οι αμερικανικές δυνάμεις «δεν χρειάζονται πλέον» στρατιωτική βοήθεια, στον απόηχο των αρνήσεων που εισέπραξε και μοιάζει να προκαλούν νέα πολιτικά αποτελέσματα. Όπως ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, «εξαιτίας του γεγονότος ότι έχουμε σημειώσει τέτοια στρατιωτική επιτυχία, δεν «χρειαζόμαστε» πλέον, ούτε επιθυμούμε, τη βοήθεια των χωρών του ΝΑΤΟ – ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΤΟ ΕΙΧΑΜΕ! Ομοίως, η Ιαπωνία, η Αυστραλία ή η Νότια Κορέα», έγραψε ο Τραμπ στο δίκτυό του Truth Social, για να καταλήξει με έμφαση πως «ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΝΕΝΟΣ!»

Την ίδια ώρα, το Παρίσι διαμηνύει ότι θα συνδράμει στην συνοδεία πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, αλλά μόνο όταν «ηρεμήσει» η κατάσταση, όπως εξήγησε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος βρέθηκε για άλλη μια φορά στο στόχαστρο της κριτικής του Προέδρου Τραμπ.

Για το Ελιζέ, «δεν είμαστε μέρος της σύγκρουσης και ως εκ τούτου η Γαλλία δεν θα συμμετάσχει ποτέ σε επιχειρήσεις για το άνοιγμα ή την απελευθέρωση του Στενού του Ορμούζ στο τρέχον πλαίσιο», ξεκαθάρισε ο Εμανουέλ Μακρόν, τη στιγμή που ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν παρέλειψε να σχολιάσει την τηλεφωνική επικοινωνία του με το Γάλλο Πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, περιγράφοντας ότι «στην κλίμακα από το μηδέν ως το δέκα, θα έλεγα πως άξιζε 8». Δεν ήταν «τέλεια», αλλά «για τη Γαλλία μιλάμε», κατέληξε ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας άλλο ένα επεισόδιο στη σχέση του με τον ένοικο του Ελιζέ.

Κρατά χρόνια η κολώνια Μακρόν

Για τους περισσότερους αναλυτές, η αναφορά του Αμερικανού Προέδρου στο Γάλλο ομόλογό του οφείλεται στην αναγνώριση στο πρόσωπο του Μακρόν της φυσικής ευρωπαϊκής ηγεσίας, με αποτέλεσμα να έχουν υπάρξει ουκ ολίγες αναφορές του «πλανητάρχη» με επιτιμητική διάθεση που στην πραγματικότητα να αφορούν την οπτική του Προέδρου Τραμπ απέναντι σε χειρισμούς και αποφάσεις της ΕΕ.

Στην περίπτωση του ΝΑΤΟ, ωστόσο, τυχόν απόσυρση των ΗΠΑ από την Συμμαχία θα σήμανε αυτόματα την ιστορική διάρρηξη όλου του μεταπολεμικού πλαισίου παροχής ασφάλειας για τη Γηραιά Ήπειρο, αφήνοντας την Ευρώπη πλήρως εκτεθειμένη σε πολέμους και υβριδικές απειλές.

«Ενθαρρύνουμε σθεναρά άλλες χώρες να συνεργαστούν μαζί μας και να εμπλακούν γρήγορα και με πολύ ενθουσιασμό» σχολίασε σχετικά ο Πρόεδρος Τραμπ, επαναλαμβάνοντας μεν πως «δεν έχουμε ανάγκη κανέναν», αλλά «θα όφειλαν να να μας βοηθήσουν, διότι τους βοηθάμε εδώ και χρόνια», κατέληξε για τις χώρες – μέλη του ΝΑΤΟ.

Σε μια κίνηση, ωστόσο, μάλλον κατευνασμού προς την αμερικανική πλευρά, οι Ευρωβουλευτές ψήφισαν χθες για την αναβίωση της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ κατά τη διάρκεια ψηφοφορίας σε επιτροπή, αν και δεν είναι βέβαιο ότι θα εγκριθεί από την Ολομέλεια σε άμεσο χρόνο, σε μια προσπάθεια να δώσουν συνέχεια σε ένα διμερές εμπορικό πλαίσιο, που διαταράχθηκε από το μπαράζ δασμών που εξήγγειλε ο Πρόεδρος Τραμπ.

Με το βλέμμα στην Ουκρανία

Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, η πίεση του Ντόναλντ Τραμπ προς τους Ευρωπαίους συμμάχους για τα Στενά του Ορμούζ είναι μικρότερο πρόβλημα σε σχέση με τις επιπτώσεις στη Γηραιά Ήπειρο από την σύγκρουση στην Ουκρανία, όπως έσπευσε να υπενθυμίσει χθες ο Βρετανός Πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ.

Κατά το Βρετανό Πρωθυπουργό, η Ευρώπη δεν πρέπει να αποσπάται από τη Μέση Ανατολή, με δεδομένο ότι «ο Πούτιν δεν μπορεί να είναι αυτός που επωφελείται από τη σύγκρουση στο Ιράν, είτε πρόκειται για τις τιμές του πετρελαίου είτε για την άρση των κυρώσεων», όπως δήλωσε.

«Είναι πραγματικά σημαντικό να διατηρήσουμε την αποφασιστικότητά μας όσον αφορά την υποστήριξη της Ουκρανίας, κάνοντας ό,τι μπορούμε για να αποδυναμώσουμε το χέρι του Πούτιν» κατέληξε ο Βρετανός Πρωθυπουργός, με την οικονομική πίεση με τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά να αυξάνεται τόσο από τον ουκρανικό βορρά, όσο και από τους θαλάσσιους δρόμους μεταφοράς πετρελαίου στη Μέση Ανατολή.

