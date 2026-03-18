Ο Χατίμπ γεννήθηκε στην Καέν, στην επαρχία Νότιου Χορασάν, το 1961. Σπούδασε ισλαμική νομολογία στη θρησκευτική πόλη Κομ, όπου είχε δασκάλους σημαντικές προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων και τον ίδιο τον Αλί Χαμενεΐ. Έφερε τον τίτλο Hojjat ol-Eslam, που σημαίνει «απόδειξη πίστης στο Ισλάμ», δηλαδή έναν μεσαίο για Ιρανό κληρικό βαθμό. Αυτή η σχέση δασκάλου-μαθητή με τον μετέπειτα Ανώτατο Ηγέτη αποδείχθηκε καθοριστική για ολόκληρη την καριέρα του.

Επανάσταση, πόλεμος στους Κούρδους και μυστικές υπηρεσίες

Μετά την Επανάσταση του 1979 και με την έναρξη του Ιρανο-Ιρακινού Πολέμου το 1980, ο Χατίμπ κατατάχθηκε στην μονάδα πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC). Υπέστη σοβαρό τραυματισμό στη μάχη που τον ανάγκασε να αποχωρήσει από το μέτωπο.

Ο Μοχσέν Ρεζαΐ, ο πρώτος αρχηγός των IRGC, τον στρατολόγησε στη μονάδα πληροφοριών, όπου υπηρέτησε από το 1985 έως το 1991 και στην συνέχεια έπαιξε κρίσιμο ρόλο στη δίωξη και εκκαθάριση Κούρδων διαφωνούντων στις αρχές της δεκαετίας του 1980.

Μία από τις πιο αμφιλεγόμενες υποθέσεις της καριέρας του αφορά τον Μέχντι Χασεμί: ο Χατίμπ ήταν από τους ερευνητές στην υπόθεση Χασεμί, διοικητή της μονάδας απελευθερωτικών κινημάτων των IRGC, ο οποίος καταδικάστηκε και εκτελέστηκε το 1987 με κατηγορίες προδοσίας.

Αναρρίχηση στην εξουσία μέσα από τις σκιές

Το 1991 ο Χατίμπ διορίστηκε επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών στην επαρχία της Κομ, δρώντας υπό το ψευδώνυμο «Εσμαήλ Βαέζι». Παρέμεινε σε αυτή τη θέση έως το 2003, στη συνέχεια ανέλαβε επικεφαλής ασφάλειας στο Γραφείο του Ανώτατου Ηγέτη (2010–2012), επικεφαλής του Κέντρου Προστασίας Πληροφοριών της Δικαστικής Αρχής (2012–2019), και επικεφαλής ασφάλειας του Αστάν Κοντς Ραζαβί στη Μασχάντ (2019–2021).

Η εμπιστοσύνη του Χαμενεΐ αποδείχθηκε περίτρανα, όταν ο Ανώτατος Ηγέτης ενέκρινε το 2010 τον διορισμό του Χατίμπ ως επικεφαλής προστασίας των εγκαταστάσεων και του προσωπικού του στενού περιβάλλοντος του Χαμενεΐ.

«Σκληροπυρηνικός» Υπουργός Πληροφοριών

Τον Αύγουστο του 2021 το ιρανικό κοινοβούλιο επικύρωσε τον διορισμό του ως υπουργού Πληροφοριών από τον Πρόεδρο Ραϊσί. Ήταν ο όγδοος υπουργός Πληροφοριών στην ιστορία της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η θητεία του χαρακτηρίστηκε από επιθετική καταστολή. Υπό την ηγεσία του, το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών διαπίστωσε ότι το υπουργείο Πληροφοριών διεύθυνε δίκτυα κυβερνοεγκληματιών που ασχολούνταν με κατασκοπεία και επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων. Επιπλέον, επανειλημμένα απείλησε το ανεξάρτητο κανάλι Iran International, χαρακτηρίζοντάς το «τρομοκρατική οργάνωση» και προαναγγέλλοντας ότι η Ιρανική Υπηρεσία θα δράσει εναντίον των δημοσιογράφων του «όπου και όποτε κριθεί απαραίτητο». Το Iran International είναι ένα από τα δίκτυα που μετέδωσαν ανοιχτά μέσω διαδικτύου τις διαδηλώσεις εναντίον του καθεστώτος των μουλάδων τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2026, που κατέληξαν σε αιματοχυσία με δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές νεκρούς στους δρόμους.

Όταν ο Ραϊσί σκοτώθηκε σε συντριβή ελικοπτέρου και τον διαδέχθηκε ο Πεζεσκιάν, ο νέος πρόεδρος τον διατήρησε στη θέση του. Ήταν μια ασυνήθιστη κίνηση, καθώς παραδοσιακά οι νέοι πρόεδροι αντικαθιστούν τους κορυφαίους υπουργούς. Ο Χατίμπ ήταν κοντά στον Χαμενεΐ και θεωρούνταν σκληροπυρηνικός ισορροπιστής που μπορούσε να συγκρατεί τις μετριοπαθείς θέσεις του Πεζεσκιάν.

Η δολοφονία στις 18 Μαρτίου 2026

Οι ισραηλινές δυνάμεις στόχευσαν τον υπουργό Πληροφοριών Εσμαήλ Χατίμπ σε νυχτερινή επιδρομή στην Τεχεράνη, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο, την επομένη της δολοφονίας του κορυφαίου αξιωματούχου ασφάλειας Αλί Λαριτζανί. Σύμφωνα με το Fox News, μαζί με τον Χατίμπ σκοτώθηκαν επίσης ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας Αλί Λαριτζανί και ο επικεφαλής της πολιτοφυλακής Μπασίτζ Γκολαμρεζά Σολεϊμανί.

Σύμφωνα με το Iran International, ο Χατίμπ παρέμεινε μέχρι το τέλος, πολύ κοντά και στον νέο Ανώτατο Ηγέτη της χώρας που αναδείχθηκε εν μέσω πολέμου, τον Μοτζτεμπά Χαμενεΐ – γιο του Αλί Χαμενεΐ.

