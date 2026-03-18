Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς δήλωσε ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχουν εξουσιοδοτήσει τον στρατό να σκοτώσει οποιονδήποτε υψηλόβαθμο Ιρανό αξιωματούχο, χωρίς να χρειάζεται επιπλέον έγκριση.

Νωρίτερα ο Ισραέλ Κατς ανακοίνωσε τον θάνατο του υπουργού Πληροφοριών του Ιράν, Εσμαΐλ Χατίμπ, προαναγγέλλοντας ότι «σημαντικές εκπλήξεις αναμένονται κατά τη διάρκεια της ημέρας σε όλα τα μέτωπα», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η δολοφονία του Χατίμπ ακολουθεί την εξόντωση από το Ισραήλ του κορυφαίου Ιρανού αξιωματούχου ασφαλείας Αλί Λαριτζανί καθώς και του επικεφαλής της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

