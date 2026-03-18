Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας  Ισραέλ Κατς δήλωσε ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχουν εξουσιοδοτήσει τον στρατό να σκοτώσει οποιονδήποτε υψηλόβαθμο Ιρανό αξιωματούχο, χωρίς να χρειάζεται επιπλέον έγκριση.

Νωρίτερα ο Ισραέλ Κατς ανακοίνωσε τον θάνατο του υπουργού Πληροφοριών του ΙράνΕσμαΐλ Χατίμπ, προαναγγέλλοντας ότι «σημαντικές εκπλήξεις αναμένονται κατά τη διάρκεια της ημέρας σε όλα τα μέτωπα», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η δολοφονία του Χατίμπ ακολουθεί την εξόντωση από το Ισραήλ του κορυφαίου Ιρανού αξιωματούχου ασφαλείας Αλί Λαριτζανί καθώς και του επικεφαλής της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

ertnews.gr