Το υπουργείο Εσωτερικών του Κατάρ ανακοίνωσε την εκδήλωση πυρκαγιάς στην περιοχή Ρας Λαφάν, όπου βρίσκεται η μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής LNG στον κόσμο, έπειτα από ιρανική επίθεση.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Χ δείχνει την έκταση της πυρκαγιάς.

BREAKING: A fire has broken out at Qatar’s Ras Laffan refinery following an Iranian attack. pic.twitter.com/4MSAE1bEHU March 18, 2026

Το Κατάρ δήλωσε την Τετάρτη ότι έγινε στόχος πέντε βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, προσθέτοντας ότι ένας έπληξε τη βιομηχανική πόλη Ρας Λαφάν, αφού οι περισσότεροι αναχαιτίστηκαν.

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας αναχαίτισαν με επιτυχία τέσσερις από τους βαλλιστικούς πυραύλους, ενώ ένας πύραυλος έπεσε στη βιομηχανική πόλη Ρας Λαφάν, προκαλώντας πυρκαγιά», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Άμυνας του Κατάρ.

«Ομάδες Πολιτικής Άμυνας ανταποκρίνονται αυτή τη στιγμή και εργάζονται για τον περιορισμό της πυρκαγιάς», πρόσθεσε.

ΥΠΕΞ Κατάρ: Επικίνδυνη κλιμάκωση

Για επικίνυνη κλιμάκωση κάνει λόγο το ΥΠΕΞ του Κατάρ που καταδικάζει την επίθεση.

«Το Κράτος του Κατάρ εκφράζει την έντονη καταδίκη και καταγγελία του για την κατάφωρη ιρανική επίθεση που στόχευε τη βιομηχανική πόλη Ρας Λαφάν, η οποία προκάλεσε πυρκαγιές με αποτέλεσμα σημαντικές ζημιές στις εγκαταστάσεις. Το Κατάρ θεωρεί την επίθεση αυτή επικίνδυνη κλιμάκωση, κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας του και άμεση απειλή για την εθνική του ασφάλεια και την περιφερειακή σταθερότητα. Το Υπουργείο επαναλαμβάνει ότι το Κράτος του Κατάρ διατηρεί το δικαίωμά του να αντιδράσει» αναφέρει σε ανακοίνωσή του.

Qatar’s MFA:



The State of Qatar expresses its strong condemnation and denunciation of the blatant Iranian attack targeting Ras Laffan Industrial City, which caused fires resulting in significant damage to the facility.



Qatar considers this attack a dangerous escalation, a… https://t.co/Jqdx04sVUc pic.twitter.com/Ny8DUG34ey — Clash Report (@clashreport) March 18, 2026

