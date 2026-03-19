Βίντεο που προκαλεί σοκ κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφοντας τη στιγμή που ισραηλινός πύραυλος πέφτει σε μικρή απόσταση από Ρώσο δημοσιογράφο, την ώρα που πραγματοποιεί ρεπορτάζ στον νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με το Russia Today (RT) ο επικεφαλής του γραφείου του τηλεοπτικού καναλιού στο Λίβανο, Στιβ Σουίνι, και ο εικονολήπτης της ομάδας του τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο και έχουν τις αισθήσεις τους.

🚨🇮🇱🇷🇺🇱🇧 HOLY SHIT: The moment ISRAELI WARPLANES BOMBED Russia Today (RT) journalist Steve Sweeney @SweeneySteve in the South of Lebanon pic.twitter.com/hHTgpOjF3u March 19, 2026

Όπως φαίνεται στο βίντεο, την ώρα που ο δημοσιογράφος μεταφέρει το ρεπορτάζ σε έναν κατεστραμμένο δρόμο στην περιοχή του νοτίου Λιβάνου, ένας πύραυλος πέφτει ακριβώς από πίσω του δημιουργώντας μία ισχυρή έκρηξη και ο Ρώσος ρεπόρτερ να τρέχει για να σωθεί.

Η Ρωσία αναμένει την αντίδραση των διεθνών οργανισμών

Το συμβάν σχολίασε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα, η οποία, όπως επισημαίνει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, τόνισε ότι «η Ρωσία αναμένει την αντίδραση των διεθνών οργανισμών».

«Αυτή η επίθεση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί τυχαία», σημείωσε.

protothema.gr