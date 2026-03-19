Οι επιθέσεις του Ιράν στο Κατάρ προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε εγκαταστάσεις που αντιστοιχούν περίπου στο 17% της εξαγωγικής δυναμικότητας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), με τον χρόνο αποκατάστασης να εκτιμάται από τρία έως πέντε χρόνια.

Αυτό δηλώνει σε συνέντευξή του στο Reuters ο Διευθύνων Σύμβουλος της Qatar Energy, Σαάντ αλ-Καμπί.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα δεν θα φανταζόμουν ότι το Κατάρ και η ευρύτερη περιοχή θα δεχόταν μια τέτοια επίθεση, ειδικά από μια αδελφική μουσουλμανική χώρα τον μήνα του Ραμαζανιού, να μας επιτίθενται με αυτόν τον τρόπο». είπε.

Μετά την χθεσινή επίθεση στη βιομηχανική πόλη Ρας Λαφάν την Τετάρτη που είχε ως αποτέλεσμα εκτεταμένες ζημιές στην εγκατάσταση Pearl GTL (Gas-to-Liquids)», ακολούθησε, τα ξημερώματα της Πέμπτης και δεύτερη επίθεση στη μεγαλύτερη εγκατάσταση παραγωγής LNG στον κόσμο.

🇶🇦🇮🇷🇺🇸⚡️– The skyline in Qatar is glowing orange due to intensifying fires from the Iranian attacks on the Ras Laffan Industrial Area, the largest gas facility in the world.



Qatar's interior ministry also reported that they are responding to fires in the area. pic.twitter.com/ZUIwNldiMb — MonitorX (@MonitorX99800) March 19, 2026

Ακολούθησαν απειλές του Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι ο στρατός του θα καταστρέψει κοιτάσματα αερίου στο Ιράν αν η Τεχεράνη δεν σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον του Κατάρ, της χώρας που κατατάσσεται δεύτερη στις εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) παγκοσμίως, που είχαν αποτέλεσμα να σημειώσουν νέα άνοδο οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές.

Αν το Ιράν «αποφασίσει απερίσκεπτα να επιτεθεί σε κάποιον πολύ αθώο, στην προκειμένη περίπτωση στο Κατάρ», τότε «οι ΗΠΑ, με ή χωρίς τη βοήθεια ή τη συναίνεση του Ισραήλ, θα ανατινάξουν μαζικά ολόκληρο το κοίτασμα αερίου στη Νότια Παρς με δύναμη που το Ιράν δεν έχει ξαναδεί ούτε γνωρίσει», διεμήνυσε μέσω Truth Social ο αμερικανός πρόεδρος .

Επιβεβαίωσε ότι η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ έπληξε το ιρανικό τμήμα του υπεράκτιου κοιτάσματος στον Περσικό Κόλπο, άλλο μέρος του οποίου εκμεταλλεύεται το Κατάρ, διατεινόμενος ότι οι ΗΠΑ «δεν γνώριζαν τίποτα» για τον βομβαρδισμό αυτό.

