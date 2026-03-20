Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι οι αντιαεροπορικές άμυνές τους ενεργοποιήθηκαν για να αντιμετωπίσουν επιθέσεις με πυραύλους, ενώ η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε τουλάχιστον δεκάδες μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

Επίσης στον Κόλπο, το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανέφερε ότι θραύσματα κατά τη διάρκεια «ιρανικής επίθεσης» προκάλεσαν πυρκαγιά σε αποθήκη, ενώ ενεργοποιήθηκαν σειρήνες της αεράμυνας. Η πυρκαγιά ελέγχθηκε, ενώ δεν αναφέρθηκαν θύματα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Στο Κουβέιτ, ο στρατός ανέφερε σε ανακοινωθέν του ότι η αντιαεροπορική άμυνα επιχείρησε για να «αντιμετωπίσει εχθρικό πύραυλο και απειλές drones», ενώ το υπουργείο Εσωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αναφέρθηκε σε «απειλή» εξαιτίας εκτοξεύσεων «πυραύλων».

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας έκανε λόγο με ανακοινωθέντα του περί «αναχαίτισης και καταστροφής» έξι drones στο ανατολικό τμήμα της χώρας κι άλλου ενός στο βόρειο.

Χθες Πέμπτη το Ιράν συνέχισε τις επιθέσεις του εναντίον ενεργειακών υποδομών στον Κόλπο, με drones να πλήττουν διυλιστήριο στη Σαουδική Αραβία κι άλλα δύο στο Κουβέιτ, την επομένη πλήγματος που προκάλεσε μεγάλο ζημιές στο μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στο Κατάρ, σε αντίποινα για τα ισραηλινά πλήγματα στο ιρανικό κοίτασμα φυσικού αερίου Νότια Παρς, το οποίο μοιράζονται η Τεχεράνη και η Ντόχα.

