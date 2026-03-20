Σε σοβαρές καταγγελίες προχώρησε την Παρασκευή η οικογένεια των Βρετανών Λίντσεϊ και Κρεγκ Φόρμαν, οι οποίοι παραμένουν κρατούμενοι στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι το ζευγάρι έχει μετατραπεί σε «αποτελεσματικές ανθρώπινες ασπίδες» στο πλαίσιο της σύγκρουσης ανάμεσα στην Τεχεράνη και τις Ηνωμένες Πολιτείες με το Ισραήλ. Οι δυο τους εκτίουν ποινή κάθειρξης 10 ετών, η οποία τους επιβλήθηκε πέρσι μετά από κατηγορίες για κατασκοπεία, τις οποίες αρνούνται κατηγορηματικά.

Σύμφωνα με την οικογένεια, πρόσφατη έκρηξη κοντά στη φυλακή Εβίν στην Τεχεράνη προκάλεσε σοβαρές ζημιές στον χώρο κράτησης, με αποτέλεσμα να σπάσουν τζάμια στο τμήμα όπου κρατείται ο Κρεγκ Φόρμαν και να πέσουν σοβάδες πάνω στους κρατουμένους, οι οποίοι αναγκάστηκαν να καλυφθούν κάτω από τα κρεβάτια τους.

Ο γιος της Λίντσεϊ Φόρμαν, Τζο Μπένετ, περιέγραψε τις συνθήκες διαβίωσης ως ιδιαίτερα σκληρές, σημειώνοντας σε δήλωσή του ότι «οι γονείς μου ζουν κάτω από έναν “θόρυβο drones”, τον αδιάκοπο και εξαντλητικό βόμβο περίπου 600 μηχανών στον ουρανό». Όπως πρόσθεσε, οι κρατούμενοι βρίσκονται σε μικρά, ορθογώνια κελιά, παρέα με τρωκτικά και κατσαρίδες, κοιμούνται σε μεταλλικές κουκέτες χωρίς στρώματα και βρίσκονται σε κατάσταση διαρκούς σωματικού πόνου.

Το ζευγάρι συνελήφθη τον Ιανουάριο του 2025, ενώ διέσχιζε το Ιράν με μοτοσικλέτες στο πλαίσιο ενός ταξιδιού ανά τον κόσμο. Έναν μήνα αργότερα, τον Φεβρουάριο, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσαν την κράτησή τους με την κατηγορία της κατασκοπείας.

«Σχεδόν ανύπαρκτη» η υποστήριξη του Λονδίνου, λέει η οικογένεια

Ο Τζο Μπένετ έχει απευθυνθεί επανειλημμένα στη βρετανική κυβέρνηση ζητώντας την παρέμβασή της για την απελευθέρωση των γονιών του. Σε πρόσφατη τοποθέτησή του σε συνέδριο στην Ουάσινγκτον για την αυθαίρετη κράτηση, υποστήριξε ότι το ζευγάρι αισθάνεται εγκαταλελειμμένο, ενώ χαρακτήρισε την υποστήριξη του Λονδίνου «σχεδόν ανύπαρκτη», περιοριζόμενη σε βασικές πρακτικές διευκολύνσεις.

Παράλληλα, άσκησε κριτική και στη Βρετανίδα υπουργό Εξωτερικών, Ιβέτ Κούπερ, μετά από συνάντηση που είχαν εντός της εβδομάδας, αναφέροντας ότι έλαβε μόνο «καθυστερήσεις και αβεβαιότητα» ως απάντηση στις εκκλήσεις του.

Από την πλευρά της, η βρετανική κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει την ποινή που επιβλήθηκε στους Φόρμαν «εντελώς αδικαιολόγητη» και έχει δηλώσει ότι θα συνεχίσει να πιέζει για την απελευθέρωσή τους. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει νεότερη επίσημη τοποθέτηση από το υπουργείο Εξωτερικών, καθώς το γραφείο Τύπου δεν απάντησε άμεσα σε σχετικό αίτημα για σχόλιο.

