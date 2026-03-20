Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν ένα βίντεο που δείχνει τον νέο ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, κατά τη διάρκεια θρησκευτικής διδασκαλίας, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζουν αν πρόκειται για πρόσφατα ή παλαιότερα πλάνα.

A video of religious science teaching by Ayatollah Mojtaba Khamenei pic.twitter.com/uFtIvZ0POy March 19, 2026

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Το Ιράν δεν επιτέθηκε στην Τουρκία και το Ομάν

Νωρίτερα σήμερα, ο νέος ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ κήρυξε τη νίκη επί των εχθρών της Ισλαμικής Δημοκρατίας στον πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ, σε ένα γραπτό μήνυμα με αφορμή την περσική Πρωτοχρονιά, το Νορούζ. «Αυτήν τη στιγμή, λόγω της ιδιαίτερης ενότητας που έχει δημιουργηθεί μεταξύ σας, συμπατριώτες μας, παρά όλες τις διαφορές σας σε θρησκευτικό, πνευματικό, πολιτισμικό και πολιτικό επίπεδο, ο εχθρός ηττήθηκε», δήλωσε ο αγιατολάχ

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν χαρακτήρισε το νέο ιρανικό έτος ως «έτος μιας ανθεκτικής οικονομίας, υπό τη σκιά της εθνικής ενότητας και της εθνικής ασφάλειας», σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της χώρας.

Ακόμη, σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο κανάλι του στο Telegram, πρόσθεσε ότι «πιστεύουμε ακράδαντα στην ενίσχυση των σχέσεων με τις γειτονικές χώρες».

Οι επιθέσεις που έλαβαν χώρα στην Τουρκία και το Ομάν «δεν πραγματοποιήθηκαν με κανέναν τρόπο από τις ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας ή άλλες δυνάμεις του Αξονα της Αντίστασης», δήλωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο οποίος κατηγόρησε το Ισραήλ ότι προσπαθεί να «σπείρει τη διχόνοια» ανάμεσα στην Τεχεράνη και τους γείτονές της.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν εξήρε επίσης την αντοχή και την αποφασιστικότητα των Ιρανών απέναντι στον πόλεμο, υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ βασίστηκαν στην ψευδαίσθηση πως, εξοντώνοντας την ανώτατη ηγεσία, θα μπορούσαν να προκαλέσουν την ανατροπή της κυβέρνησης. Επαίνεσε τους Ιρανούς για τη δημιουργία ενός πανεθνικού αμυντικού μετώπου και “οχυρών” σε πόλεις, γειτονιές και τζαμιά, καταφέρνοντας ένα τόσο συντριπτικό πλήγμα που οδήγησε τον αντίπαλο σε αντιφάσεις και παράλογες δηλώσεις.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ κάλεσε επίσης το Αφγανιστάν και το Πακιστάν να βελτιώσουν τις σχέσεις τους ενώ τόνισε και ότι η Τεχεράνη είναι πρόθυμη διαμεσολαβήσει.

Η γραπτή δήλωση του Χαμενεΐ με αφορμή το περσικό νέο έτος, το Νουρούζ, προβλήθηκε στην ιρανική τηλεόραση. Σημειώνεται ότι ο Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που ανέλαβε τη θέση του ανώτατου ηγέτη, μετά τη δολοφονία του πατέρα του, του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στην αρχή του πολέμου.

Η νέα δήλωση συοδεύτηκε από φωτογραφίες του Χαμενεΐ, η γνησιότητα των οποίων δεν έχει επαληθευτεί από το CNN. Αυτό αποτελεί μια έντονη διαφορά σε σύγκριση με τα μηνύματα για το Νουρούζ που έστελνε ο πατέρας του, ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος συνήθως απηύθυνε το μήνυμα μπροστά στις κάμερες.

