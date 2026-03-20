Συναγερμός σήμανε στο λιμάνι Μπαντάρ Λένγκε του Ιράν, μετά από επίθεση που δέχθηκε από τις δυνάμεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα να τυλιχθούν στις φλόγες 16 πλοία.

BREAKING: Reports say port area in Bandar Lengeh was targeted during latest US and Israeli strike wave. March 20, 2026

Ένα από τα πιο ιστορικά λιμάνια της περιοχής

Το λιμάνι Μπαντάρ Λένγκε βρίσκεται στην επαρχία Χορμοζγκάν στο νότιο Ιράν, στις ακτές του Αραβικού Κόλπου. Είναι ένα από τα πιο ιστορικά εμπορικά λιμάνια της περιοχής και αποτελεί εδώ και δεκαετίες σημαντική πύλη για το εμπόριο και τη ναυτιλιακή δραστηριότητα.

Η πόλη ήταν γνωστή για τον αραβικό της χαρακτήρα και κατοικούνταν από διάφορες φυλές όπως οι Μαραζίκ, οι Μανασίρ, οι Μπάνι Χαμάντ και οι Ουμπαϊντλί, σύμφωνα με το Al Arabiya.

