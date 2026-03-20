Συναγερμός σήμανε στο λιμάνι Μπαντάρ Λένγκε του Ιράν, μετά από επίθεση που δέχθηκε από τις δυνάμεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ.
Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα να τυλιχθούν στις φλόγες 16 πλοία.
Ένα από τα πιο ιστορικά λιμάνια της περιοχής
Το λιμάνι Μπαντάρ Λένγκε βρίσκεται στην επαρχία Χορμοζγκάν στο νότιο Ιράν, στις ακτές του Αραβικού Κόλπου. Είναι ένα από τα πιο ιστορικά εμπορικά λιμάνια της περιοχής και αποτελεί εδώ και δεκαετίες σημαντική πύλη για το εμπόριο και τη ναυτιλιακή δραστηριότητα.
Η πόλη ήταν γνωστή για τον αραβικό της χαρακτήρα και κατοικούνταν από διάφορες φυλές όπως οι Μαραζίκ, οι Μανασίρ, οι Μπάνι Χαμάντ και οι Ουμπαϊντλί, σύμφωνα με το Al Arabiya.