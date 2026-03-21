Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα η εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου Natanz δέχθηκε νέα επίθεση με αεροπορικά μέσα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ σήμερα το πρωί.

Σε ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί διαρροή ραδιενεργών υλικών και δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τους κατοίκους των γύρω περιοχών από αυτό το περιστατικό.

Η εγκατάσταση Natanz αποτελεί μία από τις βασικές πυρηνικές υποδομές του Ιράν για τον εμπλουτισμό ουρανίου και βρίσκεται στην επαρχία Ισφαχαν. Κατά τη διάρκεια των πρόσφατων στρατιωτικών επιχειρήσεων, έχουν υπάρξει προηγούμενοι βομβαρδισμοί και ζημιές στην περιοχή, χωρίς όμως να υπάρχει επιβεβαιωμένη ανεξέλεγκτη ραδιενέργεια.

The ⁠US and Israel have launched an attack Iran's Natanz nuclear facility, Iranian media has reported | Follow live updates https://t.co/T5dG6pWuge — RTÉ News (@rtenews) March 21, 2026



protothema.gr