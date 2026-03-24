Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, φέρεται να συμφώνησε να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει πιθανό διπλωματικό άνοιγμα εν μέσω της συνεχιζόμενης σύρραξης.

«Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, συμφώνησε να διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ και να καταλήξει σε συμφωνία, εν μέσω συνεχιζόμενων εχθροπραξιών», σύμφωνα με ρεπορτάζ του Al Arabiya, που επικαλείται ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Το ρεπορτάζ έρχεται καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι υπήρξαν συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης που κατέληξαν σε αυτό που χαρακτήρισε ως «σημαντικά σημεία συμφωνίας».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους τη Δευτέρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή, και αναμένεται να συνεχιστούν, αυξάνοντας την πιθανότητα να επιτευχθεί σύντομα συμφωνία για την επίλυση του πολέμου.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο απεσταλμένος του στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του και στενός συνεργάτης του, Τζάρεντ Κούσνερ, συμμετείχαν στις συνομιλίες με Ιρανούς εκπροσώπους.

Δήλωσε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο που πιστεύω ότι είναι ο πιο σεβαστός και ο ηγέτης», προσθέτοντας παράλληλα ότι στο Ιράν «έχουν απομείνει κάποιοι ηγέτες».

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, ωστόσο, επικαλέστηκε μια πηγή που διαβεβαίωσε ότι δεν υπήρξαν απευθείας ή έμμεσες επικοινωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρουσιάζοντας μια αντίθετη εκδοχή σχετικά με την κατάσταση της διπλωματικής εμπλοκής, ενώ και οι Φρουροί της Επανάστασης δείχνουν ότι τηρούν σκληρή γραμμή.

«Ρευστή» η κατάσταση, λέει ο Λευκός Οίκος

Η κυβέρνηση Τραμπ δεν επιβεβαιώνει εάν και πότε θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων τις επόμενες ημέρες, κάνοντας λόγο για «ρευστή κατάσταση».



«Πρόκειται για ευαίσθητες διπλωματικές συζητήσεις και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διαπραγματεύονται μέσω του Τύπου. Η κατάσταση παραμένει ρευστή και οι εικασίες περί συναντήσεων δεν πρέπει να θεωρούνται οριστικές έως ότου ανακοινωθούν επισήμως από τον Λευκό Οίκο», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, σε δήλωση προς το ABC News.



Όταν ζητήθηκε να σχολιάσει πληροφορίες ότι οι ειδικοί απεσταλμένοι των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, καθώς και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ενδέχεται να ταξιδέψουν αργότερα μέσα στην εβδομάδα στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν για συνάντηση με Ιρανούς αξιωματούχους — όπως μετέδωσε το Reuters — το Στέιτ Ντιπάρτμεντ παρέπεμψε το ABC News στον Λευκό Οίκο.



Το γραφείο του κ. Βανς δεν απάντησε σε σχετικά αιτήματα για σχόλιο.



Το Πακιστάν έχει αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Πακιστανός αξιωματούχος με γνώση των διαπραγματεύσεων δήλωσε ότι υπάρχουν «πολλές προτάσεις» υπό εξέταση σχετικά με τα επόμενα βήματα των συνομιλιών και ότι το ενδεχόμενο δια ζώσης συνάντησης στο Ισλαμαμπάντ βρίσκεται στο τραπέζι. Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, η Τουρκία και η Αίγυπτος συμβάλλουν επίσης στη διευκόλυνση των επαφών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.



Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι οι συνομιλίες πιθανόν να πραγματοποιηθούν εντός των επόμενων πέντε ημερών, σε συμφωνία με ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία σημείωσε ότι τα πλήγματα εναντίον ιρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων «παγώνουν» για πέντε ημέρες, καθώς ΗΠΑ και Ιράν συμμετέχουν σε διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Ο ίδιος τόνισε, ωστόσο, ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί καμία οριστική απόφαση.

