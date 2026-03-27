Στη σύλληψη πρώην καθηγήτριας Γυμνασίου προχώρησαν την Πέμπτη οι αρχές στο New Jersey των Ηνωμένες Πολιτείες, έπειτα από καταγγελία πρώην μαθητή της, ο οποίος υποστήριξε ότι διατηρούσαν σεξουαλικές επαφές στο αυτοκίνητό της και εντός της σχολικής τάξης.

Η 36χρονη Ashley Fisher δίδασκε κοινωνικές επιστήμες στο Orchard Valley Middle School από το 2014 έως το 2023. Σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, ο οποίος σήμερα είναι ενήλικας, οι φερόμενες σχέσεις έλαβαν χώρα το 2021, όταν εκείνος ήταν ακόμη μαθητής της.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στις αρχές του 2026, ο τότε μαθητής είχε σεξουαλικές επαφές με τη Φίσλερ πολλές φορές – ανάμεσά τους τουλάχιστο μια φορά που κοιμήθηκε μαζί της μέσα στο αυτοκίνητό της και στην τάξη όπου δίδασκε.

Οι αστυνομικοί που ανέλαβαν την έρευνα εντόπισαν ανταλλαγές μηνυμάτων μεταξύ της τότε καθηγήτριας και του θύματος που επιβεβαίωναν ορισμένες από τις λεπτομέρειες που περιέγραψε ο καταγγέλλων.

Μετά την αποχώρησή της από το σχολείο, η Φίσλερ ίδρυσε τη δική της εταιρεία ένδυσης, όπου σχεδίαζε κυρίως ανεπίσημα εμπορεύματα για τους Philadelphia Eagles.

Η 36χρονη αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, έξι κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης πρώτου βαθμού σε βάρος ανηλίκου, για την οποία κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης 20 ετών.

