Σε βαθιά κρίση βρίσκεται η Μέση Ανατολή λίγο προτού εκπνεύσει ο χρόνος που προσέφεραν οι ΗΠΑ στο Ιράν για να αποδεχθεί ένα σχέδιο αποκλιμάκωσης. Την ώρα που εκτυλίσσονταν το θρίλερ με τον Αμερικανό πιλότο του F-15, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως «εξουδετερώσαμε Ιρανούς στρατιωτικούς ηγέτες με το μαζικό πλήγμα στην Τεχεράνη».

Την ίδια στιγμή, το Bloomberg αποκαλύπτει πως οι Αμερικανοί μετέφεραν σχεδόν όλους τους stealth πυραύλους που διαθέτουν στο Ιράν, μειώνοντας τα αποθέματα των ΗΠΑ και τη δυνατότητά τους να διεξάγουν άλλες πολεμικές επιχειρήσεις.

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους τοποθετήθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος σε στρατιωτική επιχείρηση στην Τεχεράνη, υποστηρίζοντας σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι μεταξύ των στόχων που επλήγησαν περιλαμβάνονται και ανώτατα στελέχη της ιρανικής στρατιωτικής ηγεσίας.

«Ορισμένοι από τους στρατιωτικούς ηγέτες του Ιράν, οι οποίοι το οδήγησαν με κακό και απερίσκεπτο τρόπο, εξουδετερώθηκαν, μαζί με πολλά ακόμη, με αυτό το μαζικό πλήγμα στην Τεχεράνη!», γράφει ο Αμερικανός πρόεδρος και παραθέτει βίντεο από τον βομβαρδισμό.

Στο Ιράν stealth πύραυλοι που φυλάσσονταν για την Κίνα

Η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν εισέρχεται σε μία κρίσιμη φάση, με την απόφαση να μετακινηθεί σχεδόν όλο το απόθεμα των stealth πυραύλων «JASSM-ER» από τα αποθέματα του Ειρηνικού στην περιοχή του Ιράν, όπως αποκαλύπτει το Bloomberg.

Η εντολή για τη μετακίνηση των πυραύλων αξίας 1,5 εκατ. δολαρίων εκδόθηκε στα τέλη Μαρτίου και αφορούσε πυραύλους που ήταν «δεσμευμένοι» σε άλλες στρατηγικές περιοχές, όπως οι ηπειρωτικές περιοχές των ΗΠΑ και η βάση του Φέρφορντ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι μετακινήσεις αυτές, σύμφωνα με πηγή που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας, περιορίζουν τα διαθέσιμα αποθέματα των JASSM-ER σε μόλις 425, από τους 2.300 που υπήρχαν πριν την κλιμάκωση του πολέμου.

Από τους υπόλοιπους πυραύλους, περίπου 75 είναι αχρησιμοποίητοι λόγω ζημιών ή τεχνικών προβλημάτων, γεγονός που σημαίνει ότι η δυνατότητα των ΗΠΑ για επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας μειώνεται σημαντικά. Οι JASSM-ER έχουν εμβέλεια πάνω από 600 μίλια και σχεδιάστηκαν, για να πλήττουν στόχους σε ασφαλείς αποστάσεις, αποφεύγοντας έτσι τις εχθρικές αεράμυνες και περιορίζοντας την έκθεση των αμερικανικών στρατευμάτων σε κινδύνους.

Μαζί με το μικρότερης εμβέλειας JASSM, το οποίο έχει εμβέλεια περίπου 250 μιλίων, οι ΗΠΑ έχουν ήδη δεσμεύσει περίπου τα δύο τρίτα των αποθεμάτων τους για τη διεξαγωγή του πολέμου στο Ιράν, μειώνοντας τις δυνατότητες τους για επιχειρήσεις σε άλλες περιοχές, όπως στην Ασία και τον Ειρηνικό. Αυτή η απόφαση φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη για ενίσχυση των αποθεμάτων πυραύλων και συστημάτων αναχαίτισης, καθώς η αποκατάσταση των χαμένων όπλων θα απαιτήσει χρόνια παραγωγής στα τρέχοντα επίπεδα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η στρατηγική χρήση των JASSM-ER και άλλων όπλων μεγάλου βεληνεκούς, όπως οι Tomahawk, περιορίζει τις απώλειες προσωπικού, αλλά εξαντλεί τα αποθέματα που ήταν προγραμματισμένα για αντιπάλους μεγαλύτερης ισχύος, όπως η Κίνα. Η χρήση αυτών των πυραύλων θα μπορούσε να αποβεί καθοριστική για την έκβαση του πολέμου, ενώ η αναγκαία παραγωγή νέων JASSM-ER πυραύλων ενδέχεται να καθυστερήσει, λόγω των περιορισμένων παραγωγικών δυνατοτήτων.

