«Ο χρόνος τελειώνει» για το Ιράν προκειμένου να καταλήξει σε συμφωνία, ανέφερε σε ένα ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Θυμάστε όταν έδωσα στο Ιράν δέκα ημέρες για να κλείσει συμφωνία ή να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ; Ο χρόνος τελειώνει – απομένουν 48 ώρες πριν ξεσπάει η απόλυτη κόλαση εναντίον τους. Δόξα τω Θεώ» έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει το Σάββατο ότι η Ουάσινγκτον «ξεφορτώνεται ένα πυρηνικό Ιράν».

«Όχι μόνο τα στοιχεία για την απασχόληση ήταν ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ χθες, με 178.000 νέες θέσεις εργασίας, αλλά και το ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ μειώθηκε κατά 55%, η μεγαλύτερη πτώση στην ιστορία. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΥΡΙΕ ΔΑΣΜΕ! Και όλα αυτά, ενώ ταυτόχρονα ξεφορτωνόμαστε ένα πυρηνικό Ιράν», έγραψε στον λογαριασμό του στην Truth Social.

Σε ξεχωριστή ανάρτηση στην ίδια πλατφόρμα, ο Αμερικανός πρόεδρος επέκρινε τους New York Times, κατηγορώντας τους ότι φέρονται να αναφέρθηκαν στο NATO ως «Βορειοαμερικανικός Οργανισμός Συνθήκης», ενώ παράλληλα περιέγραψε τη συμμαχία ως «σοβαρά αποδυναμωμένο και εξαιρετικά αναξιόπιστο “εταίρο”» της Ουάσινγκτον.

«Δεν ξέρω πως θα αντιδράσω αν πάθει κακό ο πιλότος του F-15»

Νωρίτερα, ο αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως «δεν ξέρω πως θα αντιδράσω αν πάθει κακό ο πιλότος του F-15», τη στιγμή που το Ιράν δίνει αμοιβή σε όποιον βρει Αμερικανούς πιλότους και ενώ χωροφύλακες πυροβολούν με τουφέκια αμερικανικά ελικόπτερα διάσωσης.

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα The Independent ότι δεν είναι επί του παρόντος σε θέση να πει πώς θα αντιδράσει εάν πάθει κακό ο αγνοούμενος πιλότος του αμερικανικού μαχητικού αεροσκάφους που καταρρίφθηκε στο Ιράν.

Ο Τραμπ είπε πως δεν είναι σε θέση να σχολιάσει ποια θα είναι η αντίδρασή του στην περίπτωση που οι ιρανικές δυνάμεις φθάσουν στον πιλότο του καταρριφθέντος μαχητικού, μεταδίδει η βρετανική εφημερίδα. «Ελπίζουμε πως δεν θα συμβεί αυτό», δήλωσε ο Τραμπ στον Independent.

Νωρίτερα, o πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δηλώσει στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News ότι η κατάρριψη ενός αμερικανικού μαχητικού αεροσκάφους δεν πρόκειται να επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν.

Ιράν: Χρησιμοποίησε ένα νέο αντιαεροπορικό σύστημα για τη στοχοποίηση αμερικανικού αεροσκάφους

Το Ιράν χρησιμοποίησε χθες ένα νέο αντιαεροπορικό σύστημα για να στοχοποιήσει ένα μαχητικό αεροσκάφος των ΗΠΑ, ανακοίνωσε σήμερα η ιρανική κοινή στρατιωτική διοίκηση.

Ένας εκπρόσωπος της στρατιωτικής διοίκησης δήλωσε ότι η χώρα του “θα αποκτήσει σίγουρα πλήρη έλεγχο” στον εναέριο χώρο της, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά ΜΜΕ.

iefimerida.gr