Επιτυχής αναχαίτιση στόχου καταγράφηκε από ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία, καθώς μη επανδρωμένο αερόχημα εντοπίστηκε και καταρρίφθηκε έγκαιρα, σύμφωνα με διαθέσιμες πληροφορίες.

Υπενθυμίζεται ότι στις 19 Μαρτίου οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία είχαν καταρρίψει ξανά δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Σε άτυπη ενημέρωση του ΓΕΕΘΑ αναφέρονται τα εξής:

«Γνωρίζεται ότι τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026 και πρώτες πρωινέςώρες η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, έβαλε ένα βλήμα και κατέρριψε ένα στόχο (Μη Επανδρωμένο Αερόχημα – UAV), σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής. Η δύναμη συνεχίζει κανονικά τηναποστολή της».

protothema.gr