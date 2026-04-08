Σε διακοπή της διέλευσης των δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ προχώρησε το Ιράν λόγω των συνεχιζόμενων επιθέσεων του Ισραήλ στον Λίβανο, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Fars. Στο μεταξύ ο Τραμπ υπογράμμισε ότι ο Λίβανος δεν συμπεριλαμβάνεται στη συμφωνία που επιτεύχθηκε, ενώ το Ιράν.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις προσδιορίζουν στόχους για να απαντήσουν στις σημερινές επιθέσεις του Ισραήλ κατά του Λιβάνου.

Στο Ιράν υποστηρίζουν ότι ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, είναι μέρος της εκεχειρίας που συμφώνησε η Τεχεράνη με την Ουάσινγκτον.

Το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό απειλεί πλοία που επιχειρούν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ χωρίς άδεια της Τεχεράνης

Το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό απείλησε ότι θα καταστρέψει πλοία που επιχειρούν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ χωρίς την άδεια της Τεχεράνης, προσθέτοντας ότι η διέλευση μέσω της θαλάσσιας οδού παραμένει κλειστή, σύμφωνα με ναυτιλιακές πηγές.

«Οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να κάνει το θαλάσσιο ταξίδι… θα γίνει στόχος και θα καταστραφεί…» ανέφερε το μήνυμα.

Σύμφωνα τις πηγές, πολλά πλοία στον Κόλπο έλαβαν μηνύματα, που φέρεται να στάλθηκαν από το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό, και έλεγαν ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά.

Ιράν: Ο ΥΠΕΞ Αραγτσί συζητά με το Πακιστάν για “παραβιάσεις της εκεχειρίας” από το Ισραήλ στον Λίβανο

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών μίλησε σήμερα για “παραβιάσεις της εκεχειρίας” από το Ισραήλ στον Λίβανο κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε με τον διοικητή των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν, χώρας που είχε ρόλο μεσολαβητή για την εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Ο Αμπάς Αραγτσί και ο ισχυρός αρχηγός του πακιστανικού στρατού, ο στρατάρχης Ασίρ Μουνίρ, “υπογράμμισαν τη σημασία να εφαρμοστούν τα σημεία συμφωνίας” μεταξύ των δύο χωρών για την “ενίσχυση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή”.

cnn.gr