Σοβαρές διαστάσεις παίρνει η υπόθεση της καταστροφικής φωτιάς σε αποθήκη με χαρτιά υγείας στην Καλιφόρνια, καθώς βίντεο που αναρτήθηκε στα social media και αποδίδεται στον βασικό ύποπτο δείχνει τη στιγμή που ξεκινά η φωτιά μέσα στην αποθήκη.

Στο υλικό φαίνεται ένα άτομο να κρατά αναπτήρα και να βάζει φωτιά σε παλέτες με χαρτί υγείας, ενώ ακούγεται να λέει: «Έπρεπε να μας πληρώνετε καλύτερα», την ώρα που οι φλόγες εξαπλώνονται. Σε άλλο σημείο του βίντεο, ο ίδιος φέρεται να λέει: «Το μόνο που έπρεπε να κάνετε ήταν να μας πληρώνετε αρκετά για να ζούμε» και «πάει το απόθεμά σου».

🇺🇸 A former employee has been arrested after allegedly setting fire to a 1.2 million sq ft Kimberly-Clark warehouse in Ontario, California.



He posted a video of himself on Instagram lighting toilet paper packages on fire inside warehouse.



The blaze drew 175 firefighters.

💥 In California, a worker unhappy with his pay set a toilet paper warehouse on fire



The blaze almost completely destroyed a facility of about 111,000 m², with damage estimated at $150–200 million.



Police arrested a 29-year-old contractor employee suspected of arson, allegedly…

Συνελήφθη 29χρονος εργαζόμενος

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 29χρονου Τσαμέλ Αμπντουλκαρίμ, κατοίκου Highland, ο οποίος κατηγορείται για πολλαπλές πράξεις εμπρησμού κακουργηματικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το CBS.

Ο Αμπντουλκαρίμ εργαζόταν στην εταιρεία NFI Industries, που διαχειρίζεται το συγκεκριμένο κέντρο διανομής στο Οντάριο για λογαριασμό της Kimberly-Clark, η οποία διαθέτει προϊόντα όπως Huggies, Kleenex, Scott, Kotex και Cottonelle.

Η φωτιά κατέστρεψε ολοσχερώς το κτίριο έκτασης πάνω από 11.000 τετραγωνικά πόδια.

«Μιλούσαμε λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά»

Σύμφωνα με τον οδηγό περονοφόρου ανυψωτικού, Αλεχάντρο Μοντέρο, είχε μιλήσει με τον κατηγορούμενο περίπου 15 λεπτά πριν ξεσπάσει η φωτιά, γύρω στις 12:30 τα ξημερώματα.

«Τον γνώρισα εκείνο το βράδυ. Με βοηθούσε να φορτώσω το τρέιλερ. Δουλεύαμε μαζί για περίπου δύο ώρες πριν το διάλειμμα. Μετά πήγα στο αυτοκίνητό μου και τότε συνέβη», ανέφερε.

Όπως είπε, κατά την καταμέτρηση προσωπικού μετά την εκκένωση, ο Αμπντουλκαρίμ δεν εντοπίστηκε. Ο ίδιος περιέγραψε ανάμεικτα συναισθήματα: «Αρχικά ανησυχήσαμε για εκείνον, αλλά υπάρχει και θυμός. Χάσαμε τη δουλειά μας. Το έκανε αυτό σε όλους μας».

Τεράστια επιχείρηση κατάσβεσης και ανησυχία για την ατμόσφαιρα

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν περισσότεροι από 140 πυροσβέστες, με τη συνδρομή υπηρεσιών από πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων οι κομητείες Riverside, Los Angeles και San Bernardino, καθώς και πυροσβεστικές δυνάμεις από γειτονικές πόλεις.

Holy crap!



Here is the aftermath of that 1.2 million square foot paper products warehouse in Ontario that was set on fire by a disgruntled employee.



Here is the aftermath of that 1.2 million square foot paper products warehouse in Ontario that was set on fire by a disgruntled employee.

Πυκνοί μαύροι καπνοί κάλυψαν την περιοχή, ενώ στάχτη αιωρούνταν στην ατμόσφαιρα. Οι αρχές κάλεσαν παιδιά και ηλικιωμένους που βρίσκονταν κοντά στο σημείο να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους λόγω της επιβαρυμένης ποιότητας αέρα.

Οι πυροσβεστικές αρχές είχαν από την αρχή χαρακτηρίσει τη φωτιά ύποπτη, επισημαίνοντας την ασυνήθιστα γρήγορη εξάπλωσή της μέσα σε ένα τόσο μεγάλο κτίριο.

Καθησυχάζει η εταιρεία για την τροφοδοσία

Σε ανακοίνωσή της, η Kimberly-Clark ανέφερε ότι το δίκτυο εφοδιαστικής της είναι σχεδιασμένο ώστε να διασφαλίζει τη συνέχεια σε περιπτώσεις διαταραχών και ότι έχουν ήδη ενεργοποιηθεί μέτρα αντιμετώπισης.

Σύμφωνα με την εταιρεία, δεν αναμένονται ελλείψεις σε προϊόντα όπως χαρτί υγείας ή πάνες εξαιτίας της καταστροφής της αποθήκης.

Ο Μοντέρο σημείωσε επίσης ότι δεν γνωρίζει τι μπορεί να είχε συμβεί προσωπικά με τον κατηγορούμενο, επισημαίνοντας: «Δεν ξέρω τι συνέβαινε με την εταιρεία ή με τον ίδιο. Δεν ήταν προσωρινός όπως εμείς. Δεν ξέρω πόσο πληρωνόταν, αλλά εγώ έβγαζα καλά χρήματα εκεί. Παρ’ όλα αυτά, έχασα τη δουλειά μου».

