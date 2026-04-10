Ο Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε διαπραγματεύσεις με το Ιράν, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως δεν θα ανεχθούν τακτικές παραπλάνησης ή «παιχνίδια» από την πλευρά της Τεχεράνης.

Ο Βανς, που ηγείται των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη, τόνισε πως οι επικείμενες συνομιλίες θα είναι θετικές, ωστόσο έστειλε το μήνυμα πως δεν θα είναι «δεκτικός» αν οι Ιρανοί «προσπαθήσουν να παίξουν παιχνίδια μαζί μας».

«Αν οι Ιρανοί είναι πρόθυμοι να διαπραγματευτούν με καλή πίστη, είμαστε πρόθυμοι να τους τείνουμε το χέρι. Αν προσπαθήσουν να μας ξεγελάσουν, θα διαπιστώσουν ότι η διαπραγματευτική ομάδα δεν είναι και τόσο δεκτική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

