Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε ότι χώρες που, όπως είπε, διεξάγουν «διπλωματικό πόλεμο» κατά του Ισραήλ θα αντιμετωπίσουν άμεσες συνέπειες, με αφορμή τον αποκλεισμό της Ισπανία από το Κέντρο Πολιτικοστρατιωτικού Συντονισμού (CMCC), το οποίο επιβλέπει την εφαρμογή της εκεχειρίας στη Γάζα.

«Το Ισραήλ δεν θα μείνει σιωπηλό απέναντι σε όσους μας επιτίθενται», δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, σημειώνοντας: «Η Ισπανία δυσφήμισε τους ήρωές μας, τους στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, τους στρατιώτες του πιο ηθικού στρατού στον κόσμο».

Η κίνηση αυτή εκτιμάται ότι θα τύχει θετικής υποδοχής στον Λευκό Οίκο. Η Ισπανία είχε κλείσει τον εναέριο χώρο της για αμερικανικά αεροσκάφη που συμμετείχαν σε επιθέσεις κατά του Ιράν, αφού προηγουμένως είχε αρνηθεί τη χρήση κοινών στρατιωτικών βάσεων.

Οι σχέσεις μεταξύ Ιερουσαλήμ και Μαδρίτης επιδεινώθηκαν σταδιακά τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς η ισπανική κυβέρνηση εξέφραζε ολοένα και μεγαλύτερη δυσαρέσκεια για τον πόλεμο στη Γάζα. Τον περασμένο μήνα η Ισπανία απέσυρε οριστικά τον πρεσβευτή της από το Ισραήλ, ενώ αυτή την εβδομάδα έστειλε εκ νέου πρέσβη στο Ιράν.

«Όσοι επιτίθενται στο Ισραήλ αντί στα τρομοκρατικά καθεστώτα, όποιοι κι αν είναι, δεν θα είναι εταίροι μας για το μέλλον της περιοχής. Δεν είμαι διατεθειμένος να ανεχθώ αυτή την υποκρισία και αυτή την εχθρότητα», κατέληξε.

Το Ισραήλ αποκλείει τη συμμετοχή της Ισπανίας στο στρατηγείο εκεχειρίας για τη Γάζα στο Κιριάτ Γκατ

Στην Ισπανία δεν θα επιτραπεί να συμμετάσχει στο Κέντρο Πολιτικοστρατιωτικού Συντονισμού (Civil-Military Coordination Center – CMCC) στο Κιριάτ Γκατ είπε ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σαάρ, επικαλούμενος την «εμμονή της Ισπανίας κατά του Ισραήλ» και τη στάση της κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν.

«Η κυβέρνηση Σάντσεθ έχει τόσο εμφανή αντιϊσραηλινή προκατάληψη, που έχει χάσει κάθε δυνατότητα να λειτουργήσει ως χρήσιμος παράγοντας στην εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου Τραμπ και στο κέντρο CMCC που λειτουργεί στο πλαίσιο του σχεδίου», δήλωσε ο Σαάρ.

Σύμφωνα με το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, η Ισπανία ενημερώθηκε επισήμως για την απόφαση, ενώ είχαν προηγουμένως ενημερωθεί και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών και η Ισπανία, διατηρούν μικρή στρατιωτική παρουσία στο CMCC.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί το τελευταίο επεισόδιο στη διπλωματική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο χωρών, οι σχέσεις των οποίων έχουν επιβαρυνθεί σημαντικά από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, μετά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η Μαδρίτη είχε απαγορεύσει από την αρχή του πολέμου τις πωλήσεις και αγορές στρατιωτικού εξοπλισμού με το Ισραήλ. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε μέτρα για να κατοχυρωθεί η απαγόρευση αυτή και σε νομοθετικό επίπεδο. Ο Σαάρ χαρακτήρισε την Ισπανία ως χώρα που ηγείται μιας «εχθρικής, αντιϊσραηλινής γραμμής», μετά την οποία η Μαδρίτη ανακάλεσε και τον πρεσβευτή της.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, η Ισπανία έκλεισε τον εναέριο χώρο της για αμερικανικά αεροσκάφη που συμμετείχαν στις επιθέσεις κατά του Ιράν, προχωρώντας πέρα από την προηγούμενη άρνησή της να επιτρέψει τη χρήση κοινών στρατιωτικών βάσεων.

