Η Ευρώπη ενδέχεται να αντιμετωπίσει συστημική έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών, εάν τα Στενά του Ορμούζ δεν ανοίξουν ξανά «ουσιαστικά και σταθερά» εντός των επόμενων τριών εβδομάδων, προειδοποιεί ο κλάδος των αεροδρομίων.

Το Διεθνές Συμβούλιο Αεροδρομίων Ευρώπης (ACI) – το οποίο εκπροσωπεί πάνω από 600 αεροδρόμια σε ολόκληρη την ήπειρο – κάλεσε την ΕΕ να λάβει άμεσα μέτρα για να αποφευχθεί ένα τέτοιο σενάριο, σε επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χθες, την οποία έλαβε σήμερα το CNNi.

Μερικά από τα μέτρα που πρότεινε περιλαμβάνουν συλλογικές αγορές από την ΕΕ και προσωρινή χαλάρωση των κανονισμών που εμποδίζουν την ικανότητα της ηπείρου να εισάγει καύσιμα αεροσκαφών.

Η ομάδα προέτρεψε επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διενεργήσει τη δική της αξιολόγηση και παρακολούθηση της παραγωγής και της διαθεσιμότητας καυσίμων αεροσκαφών.

Εάν επέλθει κρίση εφοδιασμού, προειδοποίησε η ομάδα, αυτό θα διαταράξει σοβαρά τις αεροπορικές μετακινήσεις και θα «βλάψει σημαντικά την ευρωπαϊκή οικονομία», επιδεινώνοντας τον αντίκτυπο της ανόδου των τιμών του πετρελαίου.

Οποιαδήποτε έλλειψη καυσίμων θα επηρεάσει τις εξαγωγές της Ευρώπης, το 26% των οποίων διακινούνται μέσω αεροδρομίων, καθώς και τους πολίτες, καθώς πλησιάζει η περίοδος αιχμής των καλοκαιρινών ταξιδιών, σημείωσε η ομάδα.

Το CNN επικοινώνησε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ζητήσει σχόλιο.

Οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών έχουν διπλασιαστεί από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ μπήκαν σε πόλεμο με το Ιράν και οι προμήθειες είναι πιθανό να παραμείνουν περιορισμένες για μήνες, ακόμη και αν το Ιράν ανοίξει γρήγορα το Στενό του Ορμούζ, δήλωσε την Τετάρτη ο Γουίλι Γουόλς, γενικός διευθυντής της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (IATA).

