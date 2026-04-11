Από μια κλωστή κρέμεται η εύθραυστη ισορροπία στη Μέση Ανατολή, με τις επικείμενες συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν στο Πακιστάν να θεωρούνται καθοριστικές για την πορεία της κρίσης. Την ίδια ώρα, η ένταση στο πεδίο, ιδιαίτερα στον Λίβανο, απειλεί να τινάξει στον αέρα κάθε διπλωματική προσπάθεια αποκλιμάκωσης.

Στο Ισλαμαμπάντ, όπου θα πραγματοποιηθούν οι συνομιλίες, έχουν ληφθεί δρακόντεια μέτρα ασφαλείας με περισσότερους από 10.000 αστυνομικούς στους δρόμους. Ο πρωθυπουργός Σαμμπάζ Σαρίφ χαρακτήρισε τη διαδικασία «κρίσιμη στιγμή» για την περιοχή και κάλεσε τους πολίτες να προσευχηθούν για θετική έκβαση και ειρήνη.

Το κλίμα, ωστόσο, παραμένει ιδιαίτερα φορτισμένο, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ανεβάζει κατακόρυφα τους τόνους. Προειδοποίησε ότι σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών, οι αμερικανοϊσραηλινές δυνάμεις θα επανεκκινήσουν τις επιθέσεις με μεγαλύτερη ένταση, τονίζοντας πως τα αμερικανικά πλοία είναι ήδη φορτωμένα με «τα καλύτερα πυρομαχικά». Παράλληλα, επέκρινε την Τεχεράνη για τη στάση της στα Στενά του Ορμούζ, διαμηνύοντας ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν την επιβολή διοδίων και ζητώντας να σταματήσουν άμεσα οποιεσδήποτε σχετικές κινήσεις.

Μέσα από συνεχείς αναρτήσεις του στο Truth Social, υποστήριξε ότι το Ιράν δεν διαθέτει ουσιαστικά διαπραγματευτικά χαρτιά, πέρα από «βραχυπρόθεσμο εκβιασμό μέσω των θαλάσσιων οδών», ενώ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ «έχουν νικήσει» και ότι «το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος μεταβαίνει στο Πακιστάν για να ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας, προειδοποιώντας πως η Ουάσινγκτον δεν θα ανεχθεί «παιχνίδια» από την Τεχεράνη.

Από την πλευρά του Ιράν, οι τόνοι παραμένουν εξίσου σκληροί. Ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει διαπραγμάτευση χωρίς εκεχειρία στον Λίβανο και αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ζήτησε από τις ΗΠΑ να διασφαλίσουν ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα περιλαμβάνει και την παύση των ισραηλινών επιθέσεων.

Η ιρανική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον Γκαλιμπάφ, έχει ήδη φτάσει στο Ισλαμαμπάντ για τις επαφές με Αμερικανούς αξιωματούχους, σε μια προσπάθεια να διατηρηθούν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας, παρά την ένταση.

Την ίδια ώρα, ο Λίβανος βρίσκεται στο επίκεντρο της κρίσης, με τις εξελίξεις στο πεδίο να επιβαρύνουν το κλίμα. Ο απολογισμός από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς ανέρχεται σε 357 νεκρούς, ενώ στη Ναμπάτιε 13 μέλη των κρατικών υπηρεσιών ασφαλείας σκοτώθηκαν σε επίθεση, σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές. Η Χεζμπολάχ απαντά με ρουκέτες, κατηγορώντας το Ισραήλ για παραβίαση της εκεχειρίας, την ώρα που ο αρχηγός των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων δηλώνει ότι δεν υπάρχει εκεχειρία και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων ακόμη και κατά του Ιράν.

Παράλληλα, η Βηρυτός ξεκαθαρίζει ότι δεν θα συμμετάσχει σε συνομιλίες όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις, ενώ η Χεζμπολάχ καλεί την κυβέρνηση να μην μεταβεί στις ΗΠΑ υπό αυτές τις συνθήκες.

Σε διπλωματικό επίπεδο, σύμφωνα με τους Times of Israel, προγραμματίζονται επαφές Ισραήλ, Λιβάνου και ΗΠΑ στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ενώ ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ αναμένεται να μεταβεί στην Ουάσινγκτον για επαφές. Την ίδια στιγμή, υπάρχουν πληροφορίες για πιθανή εκεχειρία εντός 24 ωρών, χωρίς όμως επίσημη επιβεβαίωση.

Μέσα σε αυτό το εξαιρετικά ρευστό σκηνικό, με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχίζονται, τους όρους να σκληραίνουν και τις απειλές να εντείνονται, οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές για το αν θα υπάρξει αποκλιμάκωση ή μια νέα, πιο επικίνδυνη φάση σύγκρουσης.

protothema.gr, CNN.gr