Ο επερχόμενος πρωθυπουργός Πέτερ Μαγκιάρ υποσχέθηκε σήμερα να κάνει ό,τι μπορεί «ώστε να εγγυηθεί μια νέα εποχή» για την Ουγγαρία έπειτα από 16 χρόνια υπό τη διακυβέρνηση του εθνικιστή Βίκτορ Όρμπαν.

«Διότι ο ουγγρικός λαός δεν ψήφισε υπέρ μιας απλής αλλαγής κυβέρνησης, όμως για μια ολοκληρωτική αλλαγή καθεστώτος», συμπλήρωσε, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στη Βουδαπέστη, καλώντας τον πρόεδρο της χώρας Τάμας Σούλιοκ, που πρόσκειται στον Όρμπαν, να συγκαλέσει το νέο κοινοβούλιο, το οποίο προέκυψε από τις χθεσινές εκλογές, «όσο το δυνατόν συντομότερα», στις αρχές Μαΐου, καθώς, όπως υπογράμμισε, «δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο».

Σύμφωνα με τον νικητή των βουλευτικών εκλογών, τα αποτελέσματα της αναμέτρησης θα οριστικοποιηθούν έως την 4η Μαΐου το αργότερο και οι επιπρόσθετοι ψήφοι που θα προέλθουν από το εξωτερικό θα μπορούσαν να αυξήσουν τον αριθμό των εδρών που κέρδισε το Tisza ακόμα περισσότερο.

Ο Πέτερ Μαγκιάρ συμπλήρωσε πως υπό μία κυβέρνηση του κόμματος του Tisza «ο πρωθυπουργός δεν θα είναι ένας βασιλιάς ήλιος, όπως υπό τον Βίκτορ Όρμπαν, αλλά ένας ηγέτης μιας ομάδας που συντονίζει (…) και θα λαμβάνει υπόψη τις απόψεις και τις προτάσεις των υπουργών του, ενώ θα σέβεται τα μέλη του κοινοβουλίου και τον ουγγρικό λαό».

Επιπλέον, ο φιλοευρωπαίος συντηρητικός ευχαρίστησε σήμερα τη Ρωσία και την Κίνα, που είχαν στενές σχέσεις με τον απερχόμενο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, καθώς «αποδέχθηκαν» τη νίκη του.

«Σημειώνω πως το Κρεμλίνο εξέφρασε την άποψή του, όπως το Πεκίνο. Τους ευχαριστώ που αποδέχθηκαν με σεβασμό την απόφαση του ουγγρικού λαού και πως είναι ανοικτοί σε μια ρεαλιστική συνεργασία», υπογράμμισε.

Στη γραμμή Όρμπαν για Ουκρανία

Σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, ωστόσο, ο Μάγιαρ δείχνει ότι σκοπεύει να διατηρήσει τη γραμμή του Βίκτορ Όρμπαν.

Ο ηγέτης του Tisza, δήλωσε ότι υποστηρίζει την εξαίρεση της Ουγγαρίας από το δάνειο των 90 δισ. ευρώ της ΕΕ προς την Ουκρανία, σημειώνοντας ότι «δεν μπορούμε να επωμιστούμε άλλο χρέος».

«Το δάνειο προς την Ουκρανία εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο, δεν βλέπω γιατί θα έπρεπε να ανοίξει ξανά το ζήτημα», πρόσθεσε.

Ο Μάγιαρ εξέφρασε επίσης την αντίθεσή του σε μια διαδικασία ταχείας ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «όλες οι υποψήφιες χώρες της ΕΕ θα πρέπει να τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης».

Πρόσθεσε ότι το ζήτημα της ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ θα τεθεί σε δημοψήφισμα, αλλά δεν αναμένει αυτό να συμβεί μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Ο Μάγιαρ δήλωσε πάντως πως όλοι γνωρίζουν ότι η Ουκρανία είναι το θύμα σε αυτόν τον πόλεμο.

Όσον αφορά τη διαδικασία αποχώρησης της χώρας του από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ο Μάγιαρ δήλωσε ότι δεν μπορεί να ανακοπεί, αλλά τόνισε ότι η Βουδαπέστη θα υποβάλει εκ νέου αίτηση για ένταξη.

Ποιος είναι ο Πέτερ Mαγκιάρ

Ο 45χρονος ευρωβουλευτής Πέτερ Μάγκιαρ, κατάφερε να εκθρονίσει τον 62χρονο Βίκτορ Όρμπαν μετά από 16 χρόνια, και παρά το γεγονός ότι έλαβε από τον αντίπαλό του το παρατσούκλι «Μαριονέτα των Βρυξελλών», οι Ούγγροι συσπειρώθηκαν γύρω του.

Ο Πέτερ Κρέκο, πολιτικός επιστήμονας που διευθύνει το Political Capital, δήλωσε στο CNN ότι οι πιο φιλελεύθεροι ψηφοφόροι της Ουγγαρίας δεν επέτρεψαν στο τέλειο να γίνει εχθρός του καλού.

Αφού ήρθε σε ρήξη με τον Όρμπαν στις αρχές του 2024, ο Μαγκιάρ ίδρυσε το Tisza και επιδόθηκε σε ακατάπαυστη εκστρατεία σε όλη τη χώρα, πέραν των μεγάλων πόλεων, σε μικρότερα αστικά κέντρα και χωριά.

Νομικός στο επάγγελμα, υπήρξε στενός συνεργάτης του κρατικού μηχανισμού, πριν αποστασιοποιηθεί και ακολουθήσει ανεξάρτητη πολιτική πορεία, η οποία τον οδήγησε τελικά στην πρωθυπουργία.

Η ανάδειξή του στο επίκεντρο της πολιτικής σκηνής συνδέεται με γεγονότα του 2023, όταν προχώρησε σε δημόσιες καταγγελίες κατά της κυβέρνησης Όρμπαν για ζητήματα διαφθοράς.

Το 2020 ίδρυσε το κόμμα Tisza, ενώ το 2024 εξελέγη ευρωβουλευτής με την πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Παρότι το κόμμα του θεωρείται πιο φιλοευρωπαϊκό σε σχέση με το Fidesz, ο ίδιος έχει επιλέξει μια προσεκτική πολιτική στάση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποφεύγοντας θέσεις που θα μπορούσαν να θεωρηθούν αντιδημοφιλείς στο εσωτερικό της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters