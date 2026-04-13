Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Ιράν θέλει να συνάψει συμφωνία και ότι ο ίδιος δεν θα καταλήξει σε καμία συμφωνία που να επιτρέπει στην Τεχεράνη να κατέχει πυρηνικό όπλο.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι οι συνομιλίες προσέκρουσαν σε εμπόδιο που σχετίζεται με πυρηνικά ζητήματα και ότι έχει ξεκινήσει ένας «αποκλεισμός» πλοίων που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ.

Δήλωσε ότι το Ιράν «κάλεσε σήμερα το πρωί» και ότι «θα ήθελαν να καταλήξουν σε συμφωνία». Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει άμεσα τον ισχυρισμό.

«Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε μια χώρα να εκβιάζει ή να αποσπά χρήματα από τον κόσμο».

