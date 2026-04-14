Σοβαρές παρατυπίες σε κυβερνητικό νοσοκομείο του Πακιστάν, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο επιδημίας HIV που έχει επηρεάσει πάνω από 300 παιδιά, αποκάλυψε έρευνα του BBC.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η επαναχρησιμοποίηση συριγγών και οι συστηματικές παραβιάσεις των κανόνων ασφαλείας συνέβαλαν καθοριστικά στη διασπορά του ιού εντός του νοσοκομείου. Την ίδια στιγμή πλάνα καταγράφουν ασθενείς να λαμβάνουν ενέσεις ακόμη και μέσα από τα ρούχα τους.



Εκατοντάδες παιδιά θετικά στον HIV

Όπως αποκαλύπτει η έρευνα, τουλάχιστον 331 παιδιά διαγνώστηκαν θετικά στον HIV στην πόλη Taunsa, στην επαρχία Punjab, μεταξύ του Νοεμβρίου 2024 και του Οκτωβρίου 2025. Πολλά από τα παιδία φέρεται να μολύνθηκαν κατά τη διάρκεια συνήθων ιατρικών διαδικασιών στο δημόσιο νοσοκομείο THQ Taunsa του Πακιστάν.

Σύμφωνα με επίσημα δεδομένα σε περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις, η πιθανή αιτία μετάδοσης του HIV είναι η χρήση μολυσμένων βελόνων, ενώ η μετάδοση από μητέρα σε παιδί καταγράφηκε σε ελάχιστες περιπτώσεις.



Μυστική βιντεοσκόπηση καταγράφει επικίνδυνες πρακτικές

Μπορεί το 2025 να ανακοινώθηκαν μέτρα πρόληψής από τις αρχές, ωστόσο η έρευνα –με περισσότερες από 32 ώρες μυστικής καταγραφής– δείχνει ότι το ιατρικό προσωπικό συνέχισε να επαναχρησιμοποιεί σύριγγες και να χειρίζεται ακατάλληλα τον εξοπλισμό.

Σε τουλάχιστον 10 περιπτώσεις, οι σύριγγες χρησιμοποιήθηκαν ξανά σε φιαλίδια πολλαπλών δόσεων, ενώ σε τέσσερις περιπτώσεις φάρμακα από το ίδιο δοχείο χορηγήθηκαν σε πολλά παιδιά. Επιπλέον, καταγράφηκαν δεκάδες περιστατικά όπου ενέσεις γίνονταν χωρίς αποστειρωμένα γάντια, καθώς και χειρισμός ιατρικών αποβλήτων χωρίς προστασία.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος μετάδοσης παραμένει ακόμη και αν αλλάξει η βελόνα, εφόσον το σώμα της σύριγγας είναι μολυσμένο.



Άρνηση ευθυνών

Η διοίκηση του νοσοκομείου απορρίπτει την αυθεντικότητα των καταγραφών ή υποστηρίζει ότι αυτές προέρχονται από προηγούμενη περίοδο. Παράλληλα, οι τοπικές αρχές δηλώνουν ότι δεν υπάρχουν σαφή επιδημιολογικά στοιχεία που να συνδέουν άμεσα το νοσοκομείο με την επιδημία.

Ωστόσο, έκθεση επιθεώρησης τον Απρίλιο του 2025 από διεθνή αποστολή εντόπισε τα ίδια προβλήματα: μη ασφαλείς ενέσεις, κακή υγιεινή χεριών, επαναχρησιμοποίηση εξοπλισμού και ανεπαρκείς συνθήκες στις παιδιατρικές πτέρυγες.



Συστημικά προβλήματα

Οι ειδικοί τονίζουν ότι το ζήτημα δεν περιορίζεται σε ένα μόνο νοσοκομείο. Το Πακιστάν παρουσιάζει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης ενέσεων παγκοσμίως, πολλές από τις οποίες θεωρούνται περιττές.

Η πίεση από τους ασθενείς, σε συνδυασμό με ελλείψεις σε πόρους και ιατρικά εφόδια, οδηγεί συχνά σε επικίνδυνες πρακτικές, όπως η επαναχρησιμοποίηση εξοπλισμού.

Η περίπτωση της Taunsa δεν είναι μεμονωμένη. Το 2019, αντίστοιχο ξέσπασμα στην πόλη Rato Dero μόλυνε εκατοντάδες παιδιά, με τα κρούσματα να φτάνουν περίπου τα 1.500 έως το 2021. Παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί και στο Karachi, όπου η επαναχρησιμοποίηση συριγγών επιβεβαιώθηκε ως αιτία μετάδοσης.

Παρά τις διαβεβαιώσεις των αρχών, τα ευρήματα δείχνουν ότι οι επικίνδυνες πρακτικές εξακολουθούν να υφίστανται. Η υπόθεση εγείρει κρίσιμα ερωτήματα για την ασφάλεια του υγειονομικού συστήματος και την ευθύνη των αρμόδιων φορέων, με τα παιδιά να αποτελούν τα πιο ευάλωτα θύματα.

