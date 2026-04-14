Αντιδράσεις προκάλεσε στην Ισλανδία πιλότος επιβατικού αεροσκάφους αφού πέταξε σε χαμηλό ύψος για να γιορτάσει τη συνταξιοδότησή του.

Ο πιλότος πραγματοποιούσε το Σάββατο την τελευταία του εμπορική πτήση με Boeing 757 μετά από 40 χρόνια υπηρεσίας, πάνω από το Βεστμαναέγιαρ, ένα ηφαιστειακό αρχιπέλαγος στα νότια της Ισλανδίας.

Οι κάτοικοι του μικρού νησιού και οι επιβάτες της πτήσης από τη Φρανκφούρτη προς την Ισλανδία έμειναν έκπληκτοι όταν ο πιλότος κατέβηκε σε ύψος μόλις 100 μέτρων πάνω από την κοινότητα πριν προσγειωθεί στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κέφλαβικ, σύμφωνα με την Daily Mail.

Η Icelandair κατέθεσε καταγγελία στην αστυνομία εναντίον του έμπειρου πιλότου μετά το περιστατικό. Από την πλευρά της η επικεφαλής πτητικής υπηρεσίας Λίντα Γκουναρσντοτίρ δήλωσε ότι πιστεύει ότι οι επιβάτες της πτήσης ενημερώθηκαν για την περιήγηση κατά τη διάρκεια της πτήσης, αλλά η Icelandair δεν το έχει επιβεβαιώσει ακόμη.

Βίντεο που τραβήχτηκαν από κατοίκους του Βεστμαναέγιαρ έδειξαν το τεράστιο αεροσκάφος να πετάει σε χαμηλό ύψος πάνω από τις στέγες των σπιτιών. Κάτοικοι της περιοχής είπαν ότι ένιωσαν έντονο θόρυβο και δονήσεις καθώς το αεροσκάφος περνούσε από πάνω τους. Κάποιοι μάλιστα ανέφεραν ότι ανησύχησαν, φοβούμενοι ότι το αεροπλάνο επρόκειτο να συντριβεί.

Η Γκουναρσντοτίρ είπε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι ο πιλότος είχε εκτελέσει την ελιγμό χωρίς τη γνώση ή την άδεια της αεροπορικής εταιρείας. «Στον τομέα των αερομεταφορών, όλα είναι πολύ αυστηρά όσον αφορά τις διαδικασίες εργασίας, τους καταλόγους ελέγχου και άλλα θέματα… Αυτό που κάνουμε στις κανονικές πτήσεις επιβατών δεν εμπίπτει σε αυτό το πλαίσιο. Δεν πρόκειται για συνήθη πρακτική, είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που θα εξετάσουμε», δήλωσε η Γκουναρσντοτίρ.



Η Γκουναρσντοτίρ δήλωσε ότι τέτοιες ενέργειες δεν είναι συνηθισμένες όταν οι πιλότοι της Icelandair πραγματοποιούν τις τελευταίες τους πτήσεις, αλλά είναι γνωστό ότι έχουν συμβεί στο παρελθόν. «Αυτό έχει συμβεί κατά καιρούς, αλλά δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση συνήθη πρακτική και δεν είναι κάτι που θα είχαμε εγκρίνει», δήλωσε στο Iceland Monitor.

