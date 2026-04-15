Σε δύο από τους αγαπημένους, όπως φαίνεται, στόχους του έστρεψε τα βέλη του ο Ντόναλντ Τραμπ τα ξημερώματα της Τετάρτης με αναρτήσεις που έκανε στο Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αρχικά έριξε ξανά «λάδι στη φωτιά» στην κόντρα που έχει ξεκινήσει με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ ενώ στη συνέχεια επιτέθηκε στο ΝΑΤΟ.

Παρά τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η πολεμική κατά του προκαθήμενου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social για τον Πάπα Λέοντα:

«Θα του πει κάποιος ότι το Ιράν έχει σκοτώσει 42.000 αθώους, τελείως άοπλους διαδηλωτές τους τελευταίους δύο μήνες και ότι είναι τελείως απαράδεκτο το Ιράν να έχει πυρηνική βόμβα. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας σε αυτό το θέμα. Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ».

Λίγα λεπτά αργότερα ο Αμερικανός πρόεδρος καταφέρθηκε κατά του ΝΑΤΟ γράφοντας για τη βορειοατλαντική συμμαχία:

«Το ΝΑΤΟ δεν ήταν εκεί για εμάς και δεν θα είναι εκεί στο μέλλον. Πρόεδρος Τραμπ».

