Δεν υπάρχουν δημόσιες ενδείξεις ότι έχουν προγραμματιστεί νέες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αν και ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Λευκός Οίκος αναφέρουν ότι η Τεχεράνη βρίσκεται σε επαφή με την αμερικανική πλευρά.

Το βασικό ερώτημα για τον Τραμπ αφορά τη διάρκεια της παράτασης της εκεχειρίας, με τον ίδιο να δηλώνει ότι δεν βιάζεται να επιτευχθεί συμφωνία.

Ωστόσο, όπως σημειώνεται, το Ιράν δεν διαθέτει απεριόριστο χρόνο.

Η επιχείρηση «Οικονομική Οργή», η οποία περιλαμβάνει τον ναυτικό αποκλεισμό, αποτελεί εργαλείο που ο Τραμπ πιστεύει ότι είναι αποτελεσματικό για να οδηγήσει το Ιράν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβεβαιώσει ότι ένα τρίτο αεροπλανοφόρο έχει αναπτυχθεί στην περιοχή, γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί να ασκηθεί ακόμη μεγαλύτερη πίεση στα πλοία που εισέρχονται και εξέρχονται από τα ιρανικά λιμάνια.

Ο στρατός παραμένει επίσης σε πλήρη ετοιμότητα, με ακόμη περισσότερα όπλα στην περιοχή από ό,τι όταν τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία.

Ο Τραμπ θα ήθελε μια συμφωνία, αλλά δεν πρόκειται να περιμένει επ’ αόριστον για να ξεκινήσουν οι συνομιλίες.

