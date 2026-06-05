Επίθεση από αρκούδα δέχθηκε τουρίστας από τη Βουλγαρία όταν προσπάθησε να την ταΐσει σε περιοχή της Ρουμανίας ενώ αυτό απαγορεύεται από τον νόμο.
Σε βίντεο που τράβηξε ο ίδιος ο Γκεόργκι Μπίζεφ, ο οποίος είναι πρώην πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας Λοκομοτίβ Γκόρνα Οριαχόβιτσα, φαίνεται η αρκούδα να του επιτίθεται, να σπάει το παράθυρο του αυτοκινήτου του και να του ορμάει.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Βουλγαρία, ο 46χρονος Μπίζεφ τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι και χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.
Ο Μπίζεφ, ο οποίος περιέγραψε ότι έβαλε το χέρι του για να προστατεύσει το πρόσωπό του από τα χτυπήματα της αρκούδας, παραδέχθηκε ότι «μπήκα στο περιβάλλον της, ήταν ένα λάθος το οποίο πλήρωσα.
«Είδα τα αυτιά της αρκούδας να τεντώνονται και πήδηξε πάνω μου. Προσπάθησε να με αρπάξει και να με τραβήξει έξω από το αυτοκίνητο» είπε ο Μπίζεφ, ο οποίος εκτίμησε ότι τον έσωσε η ζώνη ασφαλείας με την οποία ήταν δεμένος
Σε άλλο βίντεο φαίνεται ένας άλλος οδηγός να κορνάρει επιχειρώντας να τρομάξει την αρκούδα που ήταν μαζί με το μικρό της, ώστε να απομακρυνθεί από το αυτοκίνητο του Μπίζεφ.
Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στον ορεινό αυτοκινητόδρομο Transfăgărăşan κοντά στο φράγμα Vidraru σε μια περιοχή όπου οι τουρίστες συρρέουν για να δουν – και να ταΐσουν – άγρια ζώα παρά τις προειδοποιήσεις των αξιωματούχων.
Ο Μπίζεφ είπε ότι, παρόλο που είναι παράνομο να ταΐζονται οι άγριες αρκούδες στη Ρουμανία με τους παραβάτες να τιμωρούνται με υψηλό πρόστιμο, υπάρχουν άτομα που πουλούν τροφή για τα ζώα αυτά.