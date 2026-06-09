Νεκρή από τα πυρά κυνηγετικού όπλου που κρατούσε ο 12χρονος αδερφός της έπεσε μία 6χρονη στη Βραζιλία. Η αστυνομία πραγματοποιεί έρευνες για τον εντοπισμό του θετού πατέρα των παιδιών.

Το τραγικό περιστατικό έγινε στο σπίτι της οικογένειας στην περιοχή Corrego Mumbuca όταν ο 12χρονος βρήκε το κυνηγετικό όπλο. Το όπλο εκπυρσοκρότησε και η Ισαντόρα Φερνάντες Περέιρα Ντος Σάντος τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι, στην περιοχή του αυτιού, σύμφωνα με την Diario do Rio Doce.

Η 35χρονη μητέρα των παιδιών, ισχυρίστηκε ότι το κυνηγετικό όπλο ήταν πάνω σε μία ντουλάπα αλλά ο 12χρονος ισχυρίστηκε αργότερα ότι το όπλο ήταν πάνω σε ένα κρεβάτι, σύμφωνα με την Sun.

Στη σορό του παιδιού έγινε ιατροδικαστική και κηδεύτηκε την περασμένη Παρασκευή στο δημοτικό κοιμητήριο του Παβάο.

Uma menina de 6 anos morreu após ser atingida por um disparo de arma de fogo na zona rural de Pavão, em Minas Gerais. O irmão mais velho de Isadora Fernandes Pereira dos Santos manuseou uma espingarda, que seria do companheiro da mãe das crianças, dentro de um quarto da casa,… pic.twitter.com/zPZcvLiNGd — Programa Hoje em Dia (@hojeemdia) June 8, 2026

Η μητέρα και ο 12χρονος αδελφός του οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα για ανάκριση. Μετά την ακρόαση, αφέθηκαν ελεύθεροι. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο σύντροφος της μητέρας, 52 ετών, ο οποίος αρχικά αναγνωρίστηκε ως ο ιδιοκτήτης των όπλων που βρέθηκαν στην κατοικία, δεν είχε ακόμη εντοπιστεί.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας στο σπίτι, η αστυνομία κατέσχεσε δύο κυνηγετικά όπλα, φυσίγγια και πυρίτιδα.

protothema.gr