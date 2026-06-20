Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι θα ταξιδέψει στην Τουρκία και θα πραγματοποιήσει νέα επίσκεψη στην Κίνα εντός του 2026.

«Κάνουμε πολλά ταξίδια. Θα πάμε στην Τουρκία. Θα επιστρέψουμε, κάποια στιγμή μέσα στη χρονιά, στην Κίνα», δήλωσε από την Κοινή Βάση Άντριους στο Μέριλαντ, κατά την παρουσίαση του νέου προεδρικού αεροσκάφους Boeing 747, το οποίο του δώρισε το Κατάρ.

«Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, θα έρθει εδώ τον Σεπτέμβριο, αλλά εμείς θα επιστρέψουμε για μια μεγάλη σύνοδο στην Κίνα», πρόσθεσε.

Το νέο αεροσκάφος, η αξία του οποίου εκτιμάται σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, είναι βαμμένο σε λευκό χρώμα, με μία μεγάλη οριζόντια κόκκινη λωρίδα και σκούρο μπλε κάτω μέρος. Στην άτρακτό του αναγράφεται η ονομασία της χώρας, «Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».

Όπως διευκρίνισε η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, το αεροσκάφος «πρόκειται να ξεκινήσει τις αρχικές πτήσεις ένταξης σε υπηρεσία», στο πλαίσιο της σταδιακής ενσωμάτωσής του στον προεδρικό στόλο. Οι δοκιμαστικές αυτές πτήσεις αποσκοπούν στην επαλήθευση όλων των δυνατοτήτων που απαιτούνται για την ασφαλή μεταφορά του Αμερικανού προέδρου.

Το συγκεκριμένο αεροσκάφος, το οποίο αποτελεί δώρο του Κατάρ, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και έχει εγείρει ηθικά και συνταγματικά ζητήματα, κυρίως σε ό,τι αφορά τα όρια που διέπουν την αποδοχή δώρων από ξένες κυβερνήσεις προς έναν εν ενεργεία πρόεδρο των ΗΠΑ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ