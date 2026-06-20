Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στην εκπομπή «The Axios Show» άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εισβολής στην Κούβα και υποστήριξε ότι επιχείρηση μπορεί να μοιάζει με την αντίστοιχη που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο.

Ο Τραμπ αναγνώρισε επίσης ότι ο τερματισμός της σύγκρουσης με το Ιράν διαρκεί περισσότερο, επειδή το Ιράν διαθέτει «ισχυρότερο» στρατό και βρίσκεται πολύ μακριά και υπονόησε ότι η Κούβα θα μπορούσε να «κατακτηθεί» ευκολότερα.

Όταν ο Μαρκ Καπούτο του Axios ρώτησε τον Αμερικανό πρόεδρο αν μια επιχείρηση στην Κούβα θα μπορούσε να εξελιχθεί παρόμοια με την αντίστοιχη στη Βενεζουέλα, ο Τραμπ απάντησε: «Πιθανόν. Είναι πιθανό».

«Αυτά τα μέρη είναι κοντά. Αντίθετα, αν κοιτάξετε το Ιράν, είναι ένα πολύ μακρύ ταξίδι. Ξέρετε, έχω πετάξει σε εκείνη την περιοχή μερικές φορές, χωρίς να έχει σχέση με αυτό, αλλά πετάς για 18 ώρες, πετάς για πολύ ώρα. Η Βενεζουέλα είναι σχετικά κοντά και η Κούβα είναι μια ανάσα», είπε αρχικά.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι η επιχείρηση στο Ιράν είναι «κατά κάποιον τρόπο πολύ μεγαλύτερη, πολύ πιο ισχυρή από την άποψη του οπλισμού σε σχέση με τη Βενεζουέλα».

Exclusive: Trump admires China's Xi as "very smart" with "great stature" https://t.co/lF63NyeSj4 — Axios (@axios) June 20, 2026

«Όμως η Βενεζουέλα είναι ένα πολύ στρατιωτικό κράτος. Ξέρετε, έχουν πολλούς στρατιώτες. Μπήκαμε σε συνθήκες λιγότερο από ιδανικές… Και στην πραγματικότητα διήρκεσε 48 λεπτά. Και πρόκειται για στρατό. Ξέρετε, έχουν πολλούς στρατιώτες, πολλούς καλούς στρατιώτες», ισχυρίστηκε και προσέθεσε πως: «μπήκαμε σε εκείνο το φρούριο και είχαν χιλιάδες στρατιώτες μέσα, ενώ εμείς μπήκαμε με 201 άτομα. Και ο πιλότος ήταν πολύ γενναίος. Τον πυροβόλησαν χαμηλά στο πόδι».

Μια άλλη βασική διαφορά σύμφωνα με τον Τραμπ είναι οι πόροι. «Η Βενεζουέλα έχει πετρέλαιο. Η Κούβα δεν έχει. Η Κούβα έχει ωραία ακτογραμμή και ωραίες παραλίες», είπε χαρακτηριστικά.

«Παρεμπιπτόντως, τώρα έχουμε εξαιρετικές σχέσεις (σ.σ. με τη Βενεζουέλα) και έχουμε αποπληρώσει εκείνο τον πόλεμο με τη Βενεζουέλα πολλές, πολλές, πολλές φορές. Αντλούμε εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και τους βοηθάμε να βγάλουν περισσότερα χρήματα από ό,τι έχουν βγάλει ποτέ στο παρελθόν. Όλες οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες εγκαθίστανται εκεί. Είναι εκπληκτικό. Δεν υπάρχει άλλο μέρος με τέτοιο πετρέλαιο. Υποθέτω ότι εμείς, ίσως, έχουμε το μεγαλύτερο απόθεμα και αυτοί είναι πιθανώς δεύτεροι ή τρίτοι», προσέθεσε.

Ο Τραμπ αρνήθηκε να δώσει χρονοδιάγραμμα για μια επιχείρηση στην Κούβα, λέγοντας ότι παραμένει «ευέλικτος», ωστόσο, ανέφερε ότι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, γιος Κουβανών μεταναστών, «εμπλέκεται ενεργά» και ισχυρίστηκε ότι η Αβάνα «θέλει πάρα πολύ να ξεκινήσει συνομιλίες».

«Ο Μάρκο κάνει εξαιρετική δουλειά, παρεμπιπτόντως. Όλοι οι άνθρωποί μου κάνουν πολύ καλή δουλειά. Όσο για τους γονείς του Μάρκο, η ιστορία τους είναι πραγματικά υπέροχη. Οι γονείς του ήταν από την Κούβα», προσέθεσε.

ertnews.gr