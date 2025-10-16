Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε την Πέμπτη, με ευρεία πλειοψηφία, πρόταση για την απαγόρευση πρόσβασης στο διαδίκτυο σε παιδιά κάτω των 13 ετών.

Η πρόταση, που στοχεύει στην προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους της διαδικτυακής έκθεσης, θα τεθεί προς ψήφιση σε μία από τις επόμενες Ολομέλειες του Ευρωκοινοβουλίου.

Η γνωμοδότηση του σώματος αφορά τον αντίκτυπο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του διαδικτυακού περιβάλλοντος στους νέους και επισημαίνει προκλήσεις όπως ο ψηφιακός εθισμός και η πρόσβαση σε ακατάλληλο ή παράνομο περιεχόμενο. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η πρωτοβουλία περιλαμβάνει προτάσεις για τη δημιουργία ενός ασφαλέστερου ψηφιακού περιβάλλοντος για παιδιά και εφήβους.

