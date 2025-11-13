Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν μέτρα για τον περιορισμό της αυξανόμενης εισροής μικρών δεμάτων από τρίτες χώρες, στοχεύοντας κυρίως πλατφόρμες όπως Temu και Shein. Τα δέματα αυτά, τα οποία σήμερα δεν υπόκεινται σε τελωνειακούς δασμούς, θεωρούνται από τις Βρυξέλλες πηγή αθέμιτου ανταγωνισμού για τη βιομηχανία της ΕΕ.

Σύμφωνα με τους Υπουργούς Οικονομικών των 27 που συνεδρίασαν την Πέμπτη στις Βρυξέλλες, «πρόκειται για ένα πρόβλημα που οδηγεί σε αθέμιτο ανταγωνισμό για τους πωλητές της ΕΕ και εγείρει περιβαλλοντικές ανησυχίες».

Επιπλέον, η ΕΕ συζητά την επιβολή δασμού περίπου 2 ευρώ για κάθε μικρό δέμα που φτάνει από τρίτες χώρες. Η Στέφανι Λόζε, υπουργός Οικονομικών της προεδρεύουσας Δανίας, δήλωσε σχετικά: «Είμαι πολύ ευχαριστημένη που καταλήξαμε σε συμφωνία για την κατάργηση του δασμολογικού ορίου των 150 ευρώ. Διασφαλίζουμε ότι οι δασμοί καταβάλλονται από το πρώτο ευρώ, δημιουργώντας ίσους όρους ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και περιορίζοντας την εισροή αγαθών χαμηλού κόστους. Συμφωνήσαμε επίσης για την ανάγκη να εργαστούμε για μια προσωρινή λύση το συντομότερο δυνατό το 2026».

Ως μακροπρόθεσμο μέτρο, οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ αποφάσισαν την κατάργηση του κανόνα που επιτρέπει την είσοδο αγαθών αξίας κάτω των 150 ευρώ χωρίς δασμούς. Με αυτήν την αλλαγή, οι δασμοί θα ισχύουν για όλα τα εισαγόμενα αγαθά, ευθυγραμμίζοντας το σύστημα με τους κανόνες για τον ΦΠΑ. Ο νέος κανόνας θα εφαρμοστεί μόλις τεθεί σε λειτουργία ο κόμβος δεδομένων τελωνείων της ΕΕ, μια κεντρική πλατφόρμα για την ενίσχυση των ελέγχων, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2028.

Έως και 65% των μικρών δεμάτων που εισέρχονται στην ΕΕ υποτιμώνται για να αποφευχθούν οι δασμοί, ενώ με στοιχεία του 2024, το 91% των αποστολών ηλεκτρονικού εμπορίου αξίας κάτω των 150 ευρώ προέρχεται από την Κίνα.

Λόγω της επείγουσας κατάστασης, το Συμβούλιο δεσμεύτηκε να εργαστεί για μια προσωρινή λύση το 2026, πριν την ολοκλήρωση του κόμβου τελωνειακών δεδομένων. Οι εργασίες για την ανάπτυξη της λύσης θα συνεχιστούν τις επόμενες εβδομάδες, ενώ οι διαπραγματεύσεις για τον φόρο-uniform αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους, με στόχο την εφαρμογή του μέτρου το 2026.

ΚΥΠΕ