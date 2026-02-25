Η επικαιροποιημένη εκτίμηση απειλών στον κυβερνοχώρο και οι τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα της κυβερνοάμυνας συζητήθηκαν πρόσφατα στις Βρυξέλλες, στο συνέδριο EU Cyber Commanders Conference, με τη συμμετοχή των Διοικητών Κυβερνοάμυνας των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και εκπροσώπων αρμόδιων ευρωπαϊκών θεσμών και οργανισμών.

Ανακοίνωση από το Υπουργείο Αμυνας αναφέρει ότι το Συνέδριο διοργανώθηκε από το Υπουργείο Άμυνας και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν θεσμικές ενημερώσεις από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (EDA), το Στρατιωτικό Επιτελείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUMS), το Κέντρο Συντονισμού και Ανίχνευσης Κυβερνοκρίσεων (CIDCC) και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EEAS), αναφορικά με την επικαιροποιημένη εκτίμηση απειλών στον κυβερνοχώρο, τις τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα της κυβερνοάμυνας και τους υφιστάμενους μηχανισμούς διαχείρισης κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου διεξήχθη δραστηριότητα προσομοίωσης για ανώτατα στελέχη λήψης αποφάσεων (Cyber CO Activity for Senior Decision Makers), βασισμένη σε σενάριο κλιμακούμενων κυβερνοεπιθέσεων σε σύνθετο γεωπολιτικό περιβάλλον. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αξιολογήσουν επιχειρησιακά δεδομένα, να διαμορφώσουν επιλογές στρατηγικής αντιμετώπισης και να συντονίσουν ενέργειες σε διακρατικό επίπεδο.

Παράλληλα, αναφέρεται, αναπτύχθηκε διάλογος αναφορικά με την ενίσχυση της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας στον τομέα της κυβερνοάμυνας, παρουσιάστηκαν παραδείγματα επιχειρησιακής κυβερνοδραστηριότητας και ανταλλάχθηκαν απόψεις επί θεμάτων διαλειτουργικότητας, συλλογικής επίγνωσης κατάστασης και ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι σύγχρονων και αναδυόμενων απειλών.

“Η επιτυχής διοργάνωση του Συνεδρίου επιβεβαιώνει τον ενεργό ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της κυβερνοάμυνας και αναδεικνύει τη σημασία της ενίσχυσης της θεσμικής και επιχειρησιακής σύγκλισης των Κρατών Μελών, με στόχο τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ετοιμότητας, αποτρεπτικής ικανότητας και συλλογικής ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης”, καταλήγει η ανακοίνωση.

